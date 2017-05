L’objectif du nouveau règlement n’a jamais été caché par les instances réglementaires : il s’agit de rendre les F1 bien plus rapides que par le passé. Pour ce faire, un point de référence avait été établi : la pole du circuit de Catalunya de 2015 devrait être améliorée de 5 secondes par les monoplaces de 2017.

Cet objectif est en passe d’être manqué selon Mercedes. Pour le moment, les écarts entre les poles de 2015 et de 2017 n’ont jamais franchi les 5 secondes. Même si les équipes attendent de franches évolutions aérodynamiques à Barcelone ce week-end, rien ne dit que ce sera suffisant…

Pirelli est pourtant plus optimiste. Le manufacturier italien pense que la pole position de samedi prochain pourrait passer en-dessous de la minute 17, alors que Nico Rosberg, en 2015, avait établi un temps de 1’24.681.

Mercedes a repéré les deux raisons pour lesquelles cette barre des 5 secondes ne pourrait toutefois pas être atteinte. Tout d’abord, explique l’écurie allemande, un certain nombre de libertés réglementaires initialement envisagées ont été finalement mises au placard. Le développement des monoplaces est ainsi limité, même si l’on s’attend, prudemment, à ce que les monoplaces de 2018 soient 1,5 seconde plus rapides que les voitures actuelles.

Ensuite, explique toujours Mercedes, l’amélioration dépend logiquement du type de circuit. 60 % du gain de temps provient des réglementations aérodynamiques, 30 % des pneus plus larges et 10 % de l’unité de puissance. Les F1 2017 sont moins rapides en ligne droite et cela se ressent par exemple dans la longue ligne droite de Shanghai. A Barcelone, les gains devraient être au contraire plus élevés en raison de l’exigence aéro du circuit. A Monaco ou en Hongrie, circuits sinueux, il faut aussi s’attendre à des améliorations plus sensibles.

Mercedes se réjouit, ne nous y trompons pas, de ce nouveau règlement. L’écurie allemande relève des écarts plus grands aperçus entre les pilotes – les voitures étant plus sensibles, plus réactives à la moindre faute. Les dépassements, certes moins nombreux, sont cependant moins artificiels, puisque le DRS a vu son efficacité être réduite en raison de la forte traînée.

En définitive, il ne faut pas non plus oublier que les monoplaces 2017 ont déjà établi et établiront encore des chronos records sur tour rapide. « Ces F1 2017 sont les plus rapides de l’histoire » rappelle ainsi Mercedes.