Fers de lance de l’équipe Citroën, Kris Meeke et Craig Breen ont évolué sur des routes humides et sèches lors des essais organisés mi-décembre. Ils espèrent donc rencontrer des conditions plus hivernales lors de la seconde partie de leurs tests, prévus en ce début d’année pour préparer le Rallye Monte-Carlo.

Le constructeur français a récemment confirmé un programme de treize manches pour Kris Meeke, tandis que Craig Breen devra se contenter de dix rallyes en 2018.

L’Irlandais devra céder sa place à Sébastien Loeb, qui fera son retour au sein des Rouges au Mexique, en Corse et en Espagne. Khalid Al Qassimi participera également à quelques manches au volant d’une troisième C3.

Pour préparer la première manche de la saison, qui se déroulera du 25 au 28 janvier, Meeke et Breen ont effectué trois jours d’essais au sud de Gap.

Les deux pilotes se sont partagés le volant lors de la première journée, marquée par des conditions froides et humides. Meeke a poursuivi le jour suivant sous une pluie battante, avant que Breen ne termine la séance sur le sec.