Sébastien Loeb – Daniel Elena et Kris Meeke – Paul Nagle, les deux équipages du Citroën Total Abu Dhabi WRT, ont encore hissé leurs C3 WRC respectives aux sommets des feuilles de temps pour cette dernière journée de course sur l’île de Beauté.

Le Tour de Corse se concluait en beauté aujourd’hui, avec le plus long chrono du rallye au menu (55,17 kilomètres) au nord d’Ajaccio, suivi de la Power Stage, disputée plus au Sud de l’île, entre le Pénitencier de Coti et Chiavari.

Mais le défi avait débuté en amont pour les hommes du Citroën Total Abu Dhabi WRT : après avoir récupéré la C3 WRC de Kris Meeke dans l’ultime spéciale de la veille, les mécaniciens de l’équipe accomplissaient un petit exploit pour la remettre en état dans les temps impartis, afin de lui permettre de repartir en Rallye 2 ce matin.

Kris Meeke le leur rendait bien : au plus fort de la bagarre pour le podium, et sans pour autant prendre tous les risques, il signait d’emblée le deuxième temps, signe d’une complicité dans l’habitacle en rien émoussée par la mésaventure de la veille. Il confirmait ensuite par un troisième temps ex aequo dans la Power Stage, synonyme de deux points bonus, pour terminer à un neuvième rang final qui ne reflète pas son niveau de performance du week-end avec la C3 WRC. Il aurait en effet mérité de figurer sur le podium.

Sébastien Loeb n’était pas non plus en reste, avec un deuxième temps dans la Power Stage à seulement 2’’2 du premier, pour finir deuxième meilleur performer ex aequo du week-end, avec trois meilleurs temps. Preuve, dans la foulée de sa démonstration mexicaine, qu’il n’a rien perdu non plus de son talent sur l’asphalte !

ILS ONT DIT

Kris Meeke

"C’est évidemment frustrant d’avoir connu une fin de match prématurée hier, alors que le top trois était clairement à notre portée, mais il fallait rebondir aujourd’hui et je crois que nous avons prouvé notre faculté à le faire. Nous regardons déjà de l’avant, nous allons tâcher de retrouver le chemin du podium et de concrétiser notre pointe de vitesse par un résultat dès les prochaines courses."

Sébastien Loeb

"C’est vraiment dommage d’avoir effectué cette sortie de route d’entrée de jeu, elle nous a sans doute privé d’une belle bagarre. En tout cas, je suis ravi d’avoir encore été dans le coup ce week-end pour notre deuxième pige de la saison et je préfère retenir le plaisir pris tout au long du week-end dans la C3 WRC. Elle est vraiment redoutable sur l’asphalte et je me suis vraiment régalé à son volant sur ces routes magnifiques. C’était également très sympa de ressentir tout le soutien du public français sur notre épreuve nationale. "