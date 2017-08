Charles Leclerc, le protégé de Ferrari, insiste sur le fait qu´il est prêt à faire ses débuts en Formule 1, après avoir passé "toutes les étapes possibles" en catégorie Junior.

Alors qu’il vient de terminer en tête ses essais pour l’équipe de Maranello ce mardi sur le Hungaroring, après avoir effectué plusieurs essais pour le compte de léquipe Haas lan dernier, il se sent à présent suffisamment préparé pour commencer en catégorie reine.

"Je suis passé par toutes les étapes possibles en formules junior, donc, oui, je me sens prêt maintenant " affirme le Monégasque.

"C’est apparemment une énorme étape de passer en F1, mais je pense que j’ai gravi toutes les marches qui sont utiles pour moi et je ne pense pas qu’il y en ait d’autres par lesquelles j’aurais besoin de passer avant d’arriver en F1."

Leclerc décrit le fait d’être de retour au volant d’une F1 avec Ferrari comme un sentiment incroyable, et estime que la dernière génération de voitures lui "convient plutôt bien".

"Je me suis senti si bien d’être de retour dans une Formule 1, et être avec Ferrari est quelque chose de vraiment, vraiment spécial, aucun mot ne peut le décrire. J’adore la voiture, j’adore piloter la voiture, je peux attaquer et c’est exactement ce que je veux faire dans une voiture de course – cela me convient plutôt bien, j’aime vraiment cela."

Leclerc précise toutefois que lui et Prema restent concentrés sur le fait de s’assurer de ceindre la couronne en F2.

"Il me fait encore continuer de travailler, il y a encore 4 courses à disputer, donc nous devons continuer à pousser et essayer de continuer à impressionner, comme nous l’avons fait depuis le début de la saison. Ce ne sera pas facile, mais je veux tout donner pour cela. Ce que nous avons fait depuis le début de la saison est incroyable et si nous finissons ainsi, ce sera alors parfait."