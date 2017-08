La nouvelle est tombée dans la nuit : Charles Leclerc - qui avait dominé la course - et Oliver Rowland - longtemps deuxième, et qui avait finalement terminé troisième sur la ligne - ont été disqualifiés de la course longue à Spa, car leurs voitures avaient un fond plat excessivement dégradé. Après les vérifications suite à la course, les commissaires ont remarqué que les fonds plats de la PREMA et de la DAMS étaient endommagés : tous deux ont été ôtés des voitures afin d’être mesurés et il a été trouvé que leur épaisseur était sous la limité autorisée.

Oliver Rowland écope en plus d’une pénalité de cinq secondes pour le dernier virage de la course, où il a forcé Markelov à sortir de la piste. Markelov prend également cinq secondes de pénalité pour cette même action, pour avoir doublé Rowland hors des limites de la piste : ceci annulait leurs deux pénalités et les positions étaient inchangées... jusqu’à la disqualification de Rowland.

Artem Markelov est donc déclaré vainqueur de la course 1 à Spa, devant son coéquipier Luca Ghiotto. Derrière ce doublé Russian Time, on retrouve la PREMA d’Antonio Fuoco. Malja et De Vries placent leurs Racing Engineering aux 4è et 5è places, devant Sette Camara et Merhi. En héritant de la huitième place, Norman Nato gagne surtout la pole pour la course de ce matin. Ferrucci et Visoiu obtiennent les derniers points.

Leclerc et Rowland s’élanceront de la dernière ligne ce matin, et avec deux pilotes de leur calibre en fond de grille, le spectacle devrait être au rendez-vous.