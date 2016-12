PREMA a écrasé la saison 2016 alors qu’elle débutait dans cette catégorie : pourra-t-elle en faire autant l’an prochain ? En tous cas, elle a décidé de changer ses deux pilotes : champion, Gasly est obligé de quitter la catégorie, et le vice-champion Giovinazzi n’a encore rien annoncé sur son futur. PREMA est allée piocher leurs deux successeurs dans le giron de la Ferrari Driver Academy, et donnera sa chance à Charles Leclerc, champion de GP3 en titre, et à Antonio Fuoco, troisième de cette même catégorie. Tous deux piloteront leur nouvelle monoplace dès mercredi pour les essais d’après-saison sur le circuit de Yas Marina.

Le chef de l’équipe PREMA, René Rosin, est content d’avoir pu signer deux talentueux pilotes : "Nous sommes heureux et fiers de la confiance que la Ferrari Driver Academy a placé en notre équipe. Pouvoir collaborer avec deux jeunes extrêmement talentueux comme Charles et Antonio est très motivant pour l’équipe, et nous leur donnerons tout notre soutien, pour accomplir de grandes choses. On connaît bien Antonio car il a déjà couru pour nous quand il a remporté le titre en Formule Renault Alps en 2013. Mais nous connaissons aussi Charles : nous l’avons vraiment apprécié en tant que rivam en Formule 3 et nous avons été impressionnés par sa première saison de GP3. Donc après avoir réalisé une saison 2016 extraordinaire, PREMA est prête pour un nouveau défi avec deux pilotes brillants. Le GP2 est connu pour être difficile pour les débutants, mais nous sommes convaincus qu’Antonio et Charmes ont tout ce qu’il faut pour sortir du lit à court terme."

Charles Leclerc a déjà un beau palmarès à son actif : le Monégasque de 19 ans a terminé deuxième du Grand Prix de Macau l’an dernier et est champion 2016 de GP3. Il se réjouit de pouvoir passer à l’étape suivante : "Je suis ravi de m’aligner en GP2 avec PREMA en 2017. Je suis impatient de commencer les préparatifs de ce nouveau et excitant défi. Après avoir terminé mon expérience en GP3 de la meilleure manière possible, je continuerai de me donner 100 % pour ramener des résultats positifs. Je suis sûr que le soutien de l’équipe championne en titre sera crucial."

Antonio Fuoco sort de deux saisons de GP3 : il a terminé sixième la première année avec Carlin, et troisième cette année, avec Trident cette fois. Il est notamment fier de rejoindre le GP2 dans une équipe italienne : "Arriver en GP2 en 2017 sera particulièrement excitant, et le faire avec une équipe italienne qui est aussi championne en titre me donnera de la motivation en plus pour bien faire. J’ai déjà couru avec PREMA par le passé et je connais le haut niveau de performance de leurs voitures, comme ça a été confirmé par les résultats obtenus cette saison. Je crois que combiner le potentiel de l’équipe et de la Ferrari Driver Academy nous donnera de grandes satisfactions et nous aidera à grandir personnellement et professionnellement."