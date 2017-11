Charles Leclerc devrait être en Formule 1 l’an prochain après une saison exceptionnelle en F2 et se rappelle que pour lui, l’amour de la F1 a commencé lorsqu’il n’était qu’un enfant de trois ans sur le balcon de l’appartement d’un ami à Monaco.

"J’en suis tombé amoureux immédiatement" déclare-t-il à Reuters, avant de rappeler les personnes qui l’inspirent et le poussent à chercher le meilleur en lui.

"Je courais pour Jules et maintenant, évidemment, pour mon père depuis le milieu d’année. Ce sont les deux personnes à qui je pense dans les moments difficiles et qui me donnent de la force. Mon père était mon plus grand fan et à chaque fois que je gagnais une course, il était le père le plus heureux au monde".

"Je veux réussir pour eux, afin qu’ils me regardent de là-haut et qu’ils soient fiers de moi" poursuit Leclerc, dont le père est décédé en juin, juste avant la manche de Bakou.

La famille Leclerc était d’ailleurs très proche de la famille Bianchi car Philippe Bianchi et Hervé Leclerc étaient des amis d’enfance, ce qui a facilité le rapprochement de leurs fils. Le jeune Monégasque a d’ailleurs eu sa première expérience sur un circuit en ratant volontairement l’école.

"J’ai fait mes premiers tours derrière le père de Jules avec une corde attachée à mon kart pour savoir si j’étais capable de tourner et de freiner. En revenant, j’ai dit à mon père que c’est le métier que je voulais faire adulte".

En revanche, Leclerc se rappelle moins bien du week-end en Azerbaïdjan, quelques heures après le décès de son père, où il a quand même signé la pole position et deux victoires, avant d’en perdre une sur tapis vert.

"J’avais la tête totalement ailleurs, c’était dur pour moi de me concentrer sur la course. Nous avons fait les premiers essais qui ne se sont pas bien passés. Après les essais libres, je me suis demandé ce que mon père aurait aimé que je fasse. La réponse est rapidement arrivée, je savais qu’il aurait voulu que je gagne et c’est ce que j’ai fait".

Après une victoire retentissante en F2, Charles Leclerc est maintenant missionné par Sauber pour rouler en essais libres et devrait rapidement obtenir la confirmation de sa titularisation dans l’équipe suisse pour 2018.

"Quand vous avez gagné la Formule 2, je ne pense pas qu’il y ait grand chose de plus à faire pour montrer que vous êtes prêt pour la F1, donc j’espère avoir ma chance. Si je retourne huit ans en arrière, mon mental était certainement mon plus grand point faible".

"Aujourd’hui, c’est sûrement mon meilleur point fort. Cela m’a aidé à traverser les moments difficiles des deux dernières années. Je pense que les deux tragiques pertes de mon côté m’ont aidé à être plus mûr et à me développer humainement".