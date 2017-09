Charles Leclerc reconnaît déjà viser une place potentielle chez Ferrari en 2019.

Le jeune Monégasque a accru ses chances de débuter en catégorie reine, en effectuant la séance d’essais libres 1 vendredi pour le compte de Sauber, motorisé par Ferrari. Et il a beaucoup impressionné, sous la pluie, Frédéric Vasseur, le directeur de l’écurie.

Avec Antonio Giovinazzi, Leclerc est l’un des top-pilotes de l’équipe junior du Cheval Cabré, et la marque italienne a laissé entendre qu’elle essaie déjà de trouver des places pour sa paire de pilotes pour l’an prochain.

Vasseur déclare toutefois à Sepang qu’il veut que Leclerc se concentre dès maintenant sur le titre de Formule 2 pour les deux mois à venir.

"Je pense qu’il doit se concentrer sur la dernière partie du championnat, remporter le titre et alors nous verrons pour l’année prochaine," a déclaré le Français.

Leclerc convient qu’il n’y a pour le moment "rien de concret" de mis en place pour 2018 avec Sauber.

"Nicolas( Todt, le manager du Monégasque ) et Ferrari ont beaucoup discuté, mais ils pensent que je dois me concentrer sur la Formule 2 – et je suis plutôt heureux de cela," déclare le jeune homme de 19 ans.

"Je suis sûr que Ferrari et Nicolas vont faire tout leur possible pour trouver la meilleure option pour moi en 2018."

L’une de ces options est la Super Formula, la série japonaise dans laquelle le champion en titre de GP2, Pierre Gasly, est engagé avant de décrocher son baquet en F1 pour 2018.

Mais Leclerc ne semble pas très attiré par cette option : "Je ne préfèrerais pas."

"Voyons voir quelles options j’aurai à la fin de l’année, mais jespère ne pas avoir à aller au Japon."

Leclerc veut clairement avoir un baquet chez Sauber pour 2018, et par la suite, le scénario idéal serait de remplacer Kimi Räikkönen chez Ferrari.

"Tout pilote qui a la chance de piloter pour Ferrari la saisirait. Comme je l’ai déjà dit, en ce moment, je me concentre sur la Formule 2, puis, je ferai la saison suivante, et je penserai à 2019 après cela. Mais bien sûr, je vais donner le meilleur de moi-même pour être dans une équipe de pointe le plus rapidement possible."