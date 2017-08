Charles Leclerc est en train de réaliser la saison la plus importante de sa carrière puisqu’il écrase complètement la F2, ce qui pourrait lui donner un accès rapide à la Formule 1. Toutefois, sa première expérience derrière un volant s’est faite de manière clandestine aux côtés de son meilleur ami d’enfance, Jules Bianchi, sur le circuit de kart que le père de ce dernier possédait.

"J’avais dit à mon père que je ne me sentais pas bien afin de pouvoir éviter l’école et je suis allé sur le circuit de karting de Brignoles avec Jules. Quand je suis rentré à la maison, j’ai déclaré que quand je serais grand, je voudrais être pilote de course" se rappelle le pilote de 19 ans lors d’un entretien avec le site officiel de la F1.

"Il n’y a pas un seul jour durant lequel je ne pense pas à ce que je veux accomplir et je me donne tout le temps à 100% pour y arriver. Piloter en Formule 1 est mon rêve et mon objectif, je veux faire tout ce que je peux pour y parvenir".

Après avoir perdu son meilleur ami en 2015, suite à l’accident dont Jules Bianchi avait été victime en octobre 2014, Charles Leclerc a de nouveau vécu un drame cette année avec la perte de son père, juste avant le week-end de Bakou, où il a pourtant écrasé la concurrence en manquant de peu de remporter les deux courses du meeting.

"Il est vrai que je me sens plus fort et que j’ai beaucoup grandi récemment. Les psychologues de la Ferrari Driver Academy m’ont permis de réaliser à quel point il est important d’être fort mentalement en tant que pilote. J’ai plus conscience de ma vie, je sais que la course automobile est ce que j’ai de plus important mais je sais aussi qu’il existe d’autres choses dans la vie et que ces choses me permettent d’avoir de l’énergie".

"La peur ? Elle n’existe pas. Même après l’accident de Jules à Suzuka, je n’ai jamais eu aucun doute au sujet de mon avenir. Je sais que le danger fait partie de la course automobile mais quand je suis dans le cockpit, tout ce que je ressens est la montée d’adrénaline et je n’ai jamais piloté un seul mètre en ayant une quelconque peur" analyse le Monégasque.

S’il parvient à piloter pour Ferrari, il réussira ce que Jules Bianchi était en train d’accomplir lorsqu’il a eu son terrible accident, puisqu’il était en passe de signer pour Sauber, la dernière étape avant d’aller piloter pour la Scuderia. Leclerc n’est pas encore en F1 mais comme Bianchi, il a déjà roulé pour le cheval cabré en essais privés.

"Il est vrai que piloter pour la Scuderia serait la réalisation d’un rêve. Je dois simplement me concentrer sur le championnat de F2 pour le moment, que je veux remporter, et je dois tout donner lors des prochains mois. Je sais que je n’avancerai pas si je ne réussis pas cela".