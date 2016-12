Jean-Mathieu Léandri, après une première saison pleine de promesses avec Saintéloc Racing, renouvelle sa confiance à l’équipe stéphanoise pour 2013. Associé à Renaud Jamoul, le pilote corse passe la vitesse supérieure en s’alignant sur huit manches du Championnat d’Europe des Rallyes (ERC). Saintéloc Racing renforce une présence déjà conséquente à ce niveau puisque le team aura en charge la préparation des Peugeot 207 S2000 et Peugeot 208 R2 alignées dans le cadre de la Peugeot Rally Academy en ERC.

Solide pilote du Championnat de France des Rallyes, Jean-Mathieu Léandri prolonge en 2013 l’aventure commencée la saison passée avec Saintéloc Racing. Mais le pilote corse change de dimension et s’aligne cette année en Championnat d’Europe des Rallyes. Son programme s’articulera autour de cinq manches sur asphalte, au volant d’une Peugeot 207 S2000, et trois manches sur terre, en Peugeot 208 R2. En plus de la voiture de Jean-Mathieu, Saintéloc Racing s’occupera du programme mené par Peugeot Sport en ERC, la Peugeot Rallye Academy, en préparant les 207 S2000 de Craig Breen, pilote officiel Peugeot Sport, et de Jérémi Ancian, ainsi que la 208 R2 de Stéphane Lefebvre.

« Je suis très content de ma première saison effectuée avec Saintéloc Racing, il était donc logique de continuer ensemble, explique Jean-Mathieu Léandri. La fiabilité a toujours été au rendez-vous, j’ai piloté une voiture compétitive, tout en n’ayant connu aucun souci mécanique. J’ai roulé avec de très bons coéquipiers comme Cédric (Robert) et Mathieu (Arzeno) et ce sera encore le cas cette année en ERC, puisque Saintéloc va préparer les Peugeot officielles de Craig, Jérémi et Stéphane. »

« C’est un rêve qui se réalise pour moi, poursuit-il. Après avoir roulé plusieurs années en Championnat de France, je suis impatient et très motivé à l’idée de découvrir le niveau européen. Je suis d’autant plus heureux que je vais disputer le Tour de Corse, mon épreuve de cœur. Il y a d’autres très beaux rallyes, tels le Sanremo ou le Rallye du Valais et j’ai hâte d’y être. »

Si la Peugeot 207 S2000 n’a plus de secret pour lui, Jean-Mathieu devra faire face à de nombreux défis. « Nous ne repartons pas de zéro mais nous avons beaucoup de choses à découvrir, à commencer par les épreuves, excepté le Tour de Corse. Je vais également apprendre sur terre, une surface que je n’ai rencontrée qu’au dernier Rallye des Cardabelles. Cette année, nous allons étoffer cette partie du programme pour que je gagne en polyvalence. Nous avons choisi une voiture moins puissante et plus adaptée à ma connaissance de la terre, la Peugeot 208 R2, pour disputer ces épreuves. C’est une très bonne voiture et parfaite pour ce challenge. »

Pour cette saison 2013 au niveau européen, Jean-Mathieu Léandri sera accompagné d’un nouveau coéquipier, Renaud Jamoul, qui connait bien Saintéloc Racing pour avoir copiloté Mathieu Arzeno la saison passée. « Il me fallait un copilote expérimenté pour prendre la suite de Pierre-Marien Leonardi, qui ne peut pas être à mes côtés cette année. Je pense que Renaud est la personne idéale pour m’aider à progresser à ce niveau. Ensemble, notre objectif sera de nous rapprocher de nos coéquipiers sur l’asphalte et de monter petit à petit en puissance sur la terre. Je suis très fier de prendre part à ce programme européen et impatient de débuter la saison. »

Sébastien Chetail, directeur de Saintéloc Racing, se réjouit que l’aventure se prolonge entre le team et le pilote, en passant à l’échelon européen : « Nous sommes très heureux que Jean-Mathieu ait pu concrétiser ce programme en ERC. Sainteloc Racing étant le team représentant la Peugeot Rally Academy en ERC, il va pouvoir bénéficier de l’expérience de ses équipiers, et entre autres Craig Breen, chef de file de l’équipe et que connait très bien Jean-Mathieu pour avoir roulé à ses côtés l’année dernière. Nous espérons que cette saison sera à la hauteur de nos espérances communes. »

Le programme de Jean-Mathieu Léandri et Renaud Jamoul débutera du 21 au 23 mars, par le Rally Islas Canarias El Corte Inglés (Espagne). Ils effectueront une journée d’essais le lundi précédant l’épreuve au volant de la Peugeot 207 S2000.

Programme 2013 de Jean-Mathieu Léandri :

21-23 mars : Rally Islas Canarias El Corte Inglés (Espagne) – Peugeot 207 S2000

25-27 avril : SATA Rallye Açores (Portugal) – Peugeot 208 R2

16-18 mai : Tour de Corse (France) – Peugeot 207 S2000

27-29 juin : GEKO Ypres Rally (Belgique) – Peugeot 207 S2000

11-13 juillet : Rally San Marino (Saint Marin) – Peugeot 208 R2

13-15 septembre : Rally Poland (Pologne) – Peugeot 208 R2

10-12 octobre : Rallye Sanremo (Italie) – Peugeot 207 S2000

7-9 novembre : Rallye International du Valais (Suisse) – Peugeot 207 S2000