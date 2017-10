L’équipe McLaren va tenter d’effacer la frustration de la course d’Austin en arrivant au Mexique. Les problèmes de fiabilité qui ont affecté les deux MCL32 ont empêché l’équipe de marquer des points qu’elle avait la possibilité de viser.

"Tout d’abord, de ma part et de celle de toute l’équipe, j’aimerais envoyer nos condoléances aux centaines de personnes affectées par le terrible séisme à Mexico le mois dernier" a tenu à exprimer Eric Boullier. "Mexico City est un endroit que nous aimons visiter et j’espère que nous pourrons montrer notre solidarité et notre soutien aux victimes, ainsi que mettre en lumière l’incroyable détermination qu’est la leur".

Malheureusement, le week-end ne s’annonce pas beaucoup mieux que la semaine dernière : "Bien que je ne puisse pas promettre la victoire, nous ferons tout ce que nous pouvons, comme à Austin. Il est probable que Fernando soit pénalisé suite aux problèmes moteur qu’il a rencontré le week-end dernier et il se prépare à se battre depuis le fond de grille".

"Nous ne savons pas encore ce qu’il en sera pour Stoffel et nous essaierons de lui donner la meilleure chance possible sur ce qui sera la deuxième piste qu’il découvre en autant de semaines".

"Les conditions sont difficiles pour toutes les équipes, la météo est souvent chaude et humide à Mexico et avec l’altitude, c’est plus compliqué de refroidir le moteur tout en le faisant fonctionner comme à l’accoutumée. Nous avons beaucoup appris sur ces caractéristiques lors des deux dernières saisons au Mexique et j’espère que nous pourrons en faire bon usage. Nous ne nous attendons pas à marquer beaucoup de points mais nous n’abandonnerons pas".

Encore une fois, Honda va coûter un bon résultat à McLaren puisqu’il est sûr qu’au moins une des deux monoplaces partira en fond de grille : "Après un week-end décevant aux Etats-Unis, nous franchissons la frontière vers le Mexique" explique Yusuke Hasegawa.

"Tout d’abord, nous aimerions adresser nos plus sincères condoléances aux gens qui ont perdu des proches durant le séisme et offrir notre sympathie aux gens affectés. Ce sera le troisième Grand Prix du Mexique depuis son retour au calendrier. Nous aimons courir dans cette ambiance latine devant les fans Mexicains. J’apprécie également le soutien de nos collègues mexicains de chez Honda".

"L’Autodromo Hermanos Rodriguez est unique car il est placé à 2300 mètres d’altitude. De fait, il est nécessaire d’avoir une approche différente pour tirer toute la puissance du moteur. Les longues lignes droites nous laissent penser que ce sera vraiment dur".

"Cependant, les conditions difficiles sont les mêmes pour les autres équipes et nous utiliserons les données collectées durant les deux dernières années pour faire la meilleure stratégie possible. C’est une course difficile pour les gens de Mexico et nous espérons leur offrir un beau spectacle".