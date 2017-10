Maurizio Arrivabene est désormais certain d’avoir manqué l’objectif de 2017 : ramener un des deux titres mondiaux à Maranello.

Après la perte du titre constructeurs à Austin, c’est celle du titre pilotes qui s’est produit à Mexico.

Le directeur de la Scuderia Ferrari est amer parce que Sebastian Vettel était en mesure de remporter cette course... s’il n’y avait pas eu ce mauvais départ.

"Encore une fois le résultat de la course ne reflète pas le vrai potentiel de la SF70H," déplore l’Italien.

"Nous avons vu ce potentiel lors des qualifications, la veille, avec la pole position. Et lors de la course, avec la belle remontée et les beaux dépassements de Sebastian. Il a aussi signé le meilleur tour. Malheureusement, l’accident au départ a compromis toute la course. Seb n’a rien lâché et s’est battu jusqu’au bout."

"Nous allons continuer à faire de notre mieux, lors des deux derniers Grands Prix, avec la même concentration et la même détermination."

"Bravo enfin à Lewis pour son titre."