La journée avait mal commencé pour McLaren à Austin lorsqu’un problème hydraulique a été détecté sur la monoplace de Fernando Alonso. L’Espagnol n’a pas pu signer un seul tour chronométré dans la première séance mais s’est rattrapé avec une belle septième place dans la seconde.

"Nous avons raté a première séance à cause d’un problème hydraulique, ce qui était pénalisant car nous avions plusieurs choses à tester, y compris en vue de l’année prochaine" a déclaré Alonso, qui vient de prolonger son contrat avec McLaren.

"Nous avons essayé de rattraper le temps perdu dans la deuxième séance mais je pense que nous essaierons cela à Mexico. Je crois que l’on peut encore faire mieux avec la voiture, quelques dixièmes que les autres trouveront certainement aussi".

"Nous savons que Verstappen et Hulkenberg seront pénalisés donc si nous arrivons à aller en Q3 ce samedi, nous pourrions commencer à une place encore meilleure. Si ce n’est pas le cas, nous pourrions quand même commencer huitième ou neuvième avec des pneus neufs, ce qui serait très bon".

Alonso a profité du plaisir offert par les voitures de nouvelle génération sur un tracé comme celui d’Austin : "C’est bien plus amusant, surtout dans les virages rapides du premier secteur. On ressent plus les bosses que l’an dernier donc il faut s’accrocher au volant et avoir sa ceinture bien serrée, mais c’est amusant !"

Stoffel Vandoorne a vécu une journée à l’inverse de son équipier en réussissant une bonne performance dans la première séance, non sans difficulté, et en ratant la deuxième session.

"C’était un bon vendredi globalement" se satisfait le Belge. "Le matin, nous avons démarré dans des conditions difficiles mais la piste s’est asséchée et la séance a été chargée, notamment par l’essai de nouvelles pièces aérodynamiques. Je sens que j’ai fait une belle performance, surtout que c’était ma première sortie ici".

"La deuxième séance était un peu plus difficile, nous avons rencontré des difficultés avec du trafic et je n’étais pas heureux à 100% de l’équilibre de la voiture, mais le rythme des longs relais était correct. J’étais plus heureux de notre rythme de course que de celui de qualifications".