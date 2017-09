C’est lors d’une conférence de presse organisé ce midi que le Grand Prix de France de Formule 1 a présenté son tracé officiel, pour son retour au calendrier en 2018.

Jean Alesi, conseiller du circuit Paul Ricard et ambassadeur du Grand Prix, présente le tracé qui a été retenu.

"Développant 5,8 km, le tracé du Circuit Paul Ricard défini pour accueillir le 2018 Formula 1 Grand Prix de France est l’un des plus longs proposé au calendrier. Comme à Spa-Francorchamps ou Silverstone, cette longueur supérieure à la moyenne est un gage de variété, de plaisir et de spectacle pour les pilotes comme pour les fans," dit-il.

"Une équipe pluridisciplinaire s’est penchée sur le tracé en collaboration avec la FIA et la FOM. Des études et des simulations ont été menées. Il s’agit d’adapter le circuit à ce qu’est la Formule 1, d’en faire un écrin technique et sportif dans lequel les pilotes puissent exprimer de très belles choses. Sans dénaturer le caractère originel du tracé et en toute sécurité. Sur ce dernier point, le Circuit Paul Ricard est une référence."

Des modifications ont été apportées pour améliorer le spectacle.

"Oui, la piste sera élargie en entrée ou en sortie, parfois les deux, au S de la Verrerie, au virage du Camp, et à la fin du troisième secteur au Virage du pont. L’objectif est d’offrir de la place au freinage comme à la relance, donc différentes trajectoires pour un meilleur ratio fluidité/dépassements. À la Verrerie, l’angle de l’entrée dans l’enchaînement va être sensiblement refermé afin d’affirmer le freinage au bout de la ligne droite des stands."

Il n’était pas question de parcourir la ligne droite du Mistral dans son intégralité.

"La chicane qui va couper en deux la ligne droite Mistral va offrir de superbes opportunités de dépassements et confère un certain cachet au tracé avec une configuration à trois lignes droites. Les enchaînements de virages sont variés, le rythme sera très intéressant, et les monoplaces évolueront en configuration aérodynamique medium."

"À mon initiative, ce tracé a été présenté à différents pilotes. Ils sont les plus à même de juger de la qualité du défi qui leur sera proposé et des opportunités de dépassement que peut offrir un circuit. À l’image de Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou encore Kimi Räikkönen, ils sont tous enthousiastes à la perspective de rouler au Circuit Paul Ricard."