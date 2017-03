Vue comme principale rivale pour Mercedes, l’équipe Red Bull se devait de bien débuter ses essais de Barcelone afin d’engranger le maximum d’expérience et de récolter une grande quantité de données.

La première journée n’a pas commencé de la meilleure des manières puisque Daniel Ricciardo a été victime de deux problèmes mécaniques qui lui ont fait perdre environ une demi-journée.

Ce furent les seuls problèmes sérieux rencontrés par l’équipe autrichienne même si elle a vu ses deux journées suivantes perturbés par un échappement récalcitrant.

En dépit de cela, Red Bull prouve déjà qu’elle est dans le bon rythme avec un gros roulage sur la fin de semaine et des temps qu’elle n’a eu aucun mal à faire descendre.

Contrairement aux Mercedes, les Red Bull ont tourné majoritairement en pneus tendres et ont établi leurs références avec ces gommes. Daniel Ricciardo s’est quasiment mesuré à Räikkönen et Hamilton, tandis que Verstappen était légèrement moins rapide.

Compte tenu des gommes utilisées, on peut néanmoins envisager que la voiture aura un niveau similaire à celui de Ferrari et possiblement de Mercedes, sous réserve que cette dernière ait caché son jeu.

Pour Red Bull, on peut quasiment assurer que c’est une nouvelle saison dans le top 3 qui se profile et la voiture semble de toute évidence bien née. Néanmoins, elle est pour le moment en retrait de Mercedes et Ferrari et ce ne serait pas une réussite pour elle de n’être que troisième.

Sa vitesse de développement étant ce qu’elle est, la structure autrichienne est toutefois capable d’apprendre vite et de mettre à profit les données récoltées en un temps record, de manière à combler son retard dès les premières courses. Un exercice auquel elle s’est habituée ces dernières saisons.

Bilan de Barcelone I