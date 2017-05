McLaren subit un nouveau début de saison compliqué, essentiellement du fait de Honda. Alors que l’équipe anglaise attend patiemment des progrès de son motoriste, la satisfaction reste de mise quant à la conception de la MCL32.

C’est le message rassurant qu’a tenu à faire passer le responsable technique de cette McLaren.

"Nous nous étions fixés des objectifs agressifs au niveau du châssis" explique Matt Morris à Nextgen-Auto.com.

"Nous avons consciemment décidé à la fin de l’année dernière de chercher où se situaient les limites de la voiture. Cela nous a chargé le programme hivernal afin de tout boucler pour Melbourne mais nous y sommes parvenus et notre développement actuellement est très élevé".

"Cela vient surtout du fait que les règles ont changé depuis l’an dernier mais nous progressons presque toutes les heures et le défi est d’amener en piste ces progrès dès que possible. Nous avons beaucoup de nouvelles pièces et pour Barcelone, nous avons une grande amélioration prévue, c’est un défi mais je pense que notre équipe d’ingénieurs a produit un bon châssis".

Morris reconnait également que les problèmes à répétition du moteur Honda n’ont pas aidé McLaren a développer sa voiture.

"Oui, surtout avec les nouvelles règles et les nouveaux pneus, les essais hivernaux étaient faits pour les comprendre et pour aller dans la bonne direction et nous aider au développement. Quand on passe autant de temps dans le garage, c’est plus compliqué de comprendre la voiture".

"A Bahreïn, lors des tests, nous étions en fait encore dans la continuité de nos essais hivernaux car nous n’avons pas pu faire ce que nous voulions à Barcelone. C’est très difficile de faire du travail de développement lors des week-ends de course donc nous avons pu faire la plupart des choses dont nous avions besoin et c’était une bonne séance d’essais. Nous avons eu des problèmes mécaniques le premier jour mais, malgré tout, nous avons pu confirmer la direction dans laquelle nous allons".

Le directeur de l’ingénierie se rend très régulièrement au Japon afin de travailler en direct avec les ingénieurs de chez Honda et peut mieux que quiconque parler de la relation entre l’équipe et son motoriste.

"C’est clairement une relation tendue mais c’est également une relation solide et je pense que ce genre de choses permet de renforcer ces liens" poursuit-il. "Je pense que l’une de nos plus grosses déceptions se situe sur les problèmes techniques, nous avons dû faire avec et nous sommes passés au delà, nous nous sommes assis entre adultes et nous avons cherché à nous sortir de la situation".

"Nous faisons ce que nous pouvons pour soutenir Honda et ils se sont fixés des objectifs osés pour cette saison, ce qui pourrait changer la donne s’ils y parviennent, car nous avons un très bon châssis. Si tout fonctionne bien, l’histoire pourrait être différente".