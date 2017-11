L’avant-dernière manche de la saison de Formule 1 est l’occasion pour Pirelli de nominer les pneumatiques P Zero Blanc medium, P Zero Jaune tendres et P Zero Rouge super-tendres, les mediums qui feront ainsi leur dernière apparition en piste en 2017.

Interlagos est l’un des tracés les plus courts de l’année, mais également l’un des plus intenses en terme de contraintes physiques et d’ambiance. Il se compose d’une succession de virages à haute vitesse dans le cadre d’un dénivelé constant et de conditions météorologiques qui peuvent à tout moment basculer de la chaleur aux violentes averses.

Une nouvelle fois, la sélection effectuée pour le Brésil est un cran plus tendre que par le passé, le mélange medium étant désormais le plus dur disponible.

LE CIRCUIT DU POINT DE VUE DES PNEUMATIQUES :

Le revêtement a été récemment refait, gommant à cette occasion les bosses qui caractérisaient la piste d’Interlagos.

S’agissant du deuxième circuit le plus court de la saison – après Monaco -, les monoplaces sont pratiquement toujours en appuis en courbes, mais également en position de dépasser en dehors des trajectoires classiques

Le circuit tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, et la roue arrière droite est de ce fait la plus sollicitée.

L’enchaînement de virages et les fortes doses d’énergie déployées imposent d’importantes contraintes aux pneumatiques.

Les enveloppes sont également fréquemment sujettes à des forces latérales et à des longitudinales combinées.

Le super-tendre sera utilisé pour la première fois au Brésil depuis le retour de Pirelli en F1

C’est inhabituel, mais l’an passé Lewis Hamilton s’imposa sans changer de type de gomme pendant le déroulement du Grand Prix. Il profita en effet d’un drapeau rouge pour chausser son nouveau train de pneumatiques.

En 2015, en revanche, le trio de tête s’arrêta à trois reprises.

Mario Isola, Racing Manager de Pirelli : « Comme nous avons pu l’observer lors de la précédente épreuve au Mexique, nous amenons une nouvelle fois au Brésil une sélection de mélanges plus tendres que l’an passé, avec par conséquent la disparition des « durs ». Des nouveaux records du circuit d’Interlagos devraient donc tomber. Avec un tour court, de nombreux pit-stops et la possibilité de dépasser, sans oublier la ferveur du public brésilien et la probabilité de rencontrer des conditions météorologiques extrêmes – dans un sens comme dans l’autre -, il n’est pas rare d’assister à des courses frénétiques, pendant lesquelles la stratégie d’arrêt aux stands prend toute son importance afin de minimiser les effets du trafic. Même si la sélection est plus tendre cette saison, aucun pilote n’a nominé plus d’un train de gomme « medium », ce qui signifie que le week-end sera axé autour des tendres et super-tendres. »