Williams a fêté vendredi son 40e anniversaire comme il se le devait. Devant 50 000 personnes, à Silverstone, l’écurie a fait rouler plusieurs de ses monoplaces légendaires, comme la FW14B ultra-dominatrice en 1992, au plus grand plaisir des fans.

Ross Brawn et Sean Bratches faisaient partie des 50 000 personnes présentes. Non pas seulement pour célébrer l’anniversaire d’une écurie emblématique de la discipline. Mais encore pour s’inspirer de cet événement dédié aux fans pour en organiser des similaires à l’avenir. L’engagement des fans est en effet une des premières priorités du nouveau management de la discipline.

Claire Williams confirme que les hommes forts de Liberty étaient des spectateurs vigilants et intéressés de cet anniversaire en grande pompe.

« Ross Brawn et Sean Bratches étaient à Silverstone ce vendredi et ils voulaient faire l’expérience de ce que les équipes peuvent faire quand elles le veulent.

« J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’enfants présents, et c’est ce qu’ils veulent faire, non pas seulement ré-engager un public que nous avions perdu, ou conserver l’engagement du public existant, mais aussi engager de nouveaux fans. »

« Je sais que ce vendredi était un jour de vacances pour les enfants en Angleterre donc c’est plus facile de les attirer, mais je pense que c’est aussi important. Il n’y aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas organiser plus d’événements comme celui-ci. C’est facile d’ouvrir les tribunes à nos fans pour les inviter. »

Claire Williams (et peut-être Ross Brawn et Sean Bratches y réfléchissent-ils aussi) aimerait que la F1 se rapproche plus de ses fans entre deux Grands Prix, même si se pose aussi la question de la maîtrise des coûts.

« L’un des facteurs limitants, c’est que vous ne savez pas le nombre de personnes qui vont se déplacer. Nous pensions que nous aurions seulement 3000 ou 4000 personnes qui viendraient, mais en deux jours, nous avons eu 30 000 réservations. Pour n’importe quel circuit, gérer cette affluence c’est soudainement comme gérer un mini week-end de Grand Prix, que personne n’avait budgété. »

« C’est un problème de coûts. Mais nous devons essayer de faire plus de choses comme cela. Quand je suis allée dans la pit-lane, il y avait tant de fans qui disaient que cet événement était magnifique... Ils disaient avoir vu plus de pilotes de F1 en deux heures que durant les 20 dernières années à Silverstone. Cela veut dire quelque chose. C’est facile à faire, il n’y a pas plus de travail à faire que cela. Et les gens veulent voir des événements comme celui-ci. Donc nous devrions en offrir plus pour les fans. »