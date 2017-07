Romain Grosjean n’en fait-il pas un peu trop avec ses problèmes de freins ? La question mérite d’être posée alors que Kevin Magnussen, son équipier, ne s’en plaint presque jamais en public.

Le Français ne cesse de les mettre en cause dans ses mauvaises performances actuelles et a même admis, avant l’Autriche ce week-end, qu’il chercherait des parages pour adapter son pilotage.

Gunther Steiner, le patron de Haas F1, reconnait que le problème est bien réel.

Lorsqu’on lui demande comment deux pilotes, avec le même équipement, peuvent avoir des ressentis aussi différents, il explique :

"Nous pouvons aller directement à notre problème, et ce sont bien les freins. Ce n’est pas que Kevin n’a pas de problèmes avec les freins. Mais, avec son style de pilotage, pour lui, il est plus facile de le contourner, ou de le rendre moins évident. Il n’était pas satisfait des freins lors des Libres 2 à Bakou. Pour la course, il a dû soulager l’accélérateur en fin de ligne droite, parce que nous avons eu des problèmes."

"Avec le style de pilotage de Romain, les freins doivent être parfaits... ou aussi parfaits que possible. Pour le moment, nous n’en sommes pas là."

Les voitures sont les mêmes mais les pilotes ont en effet des préférences différentes. Comment adapter la configuration d’une voiture pour mieux correspondre au style de son pilote ?

"Les voitures, en termes de suspension et d’aéro, sont assez similaires tout le temps. Mais leurs styles de pilotage - comment ils abordent un virage - sont assez différents, c’est vrai. Au final, les voitures ne sont pas très éloignées en termes de réglages. Les pilotes travaillent avec leur ingénieur de course sur les détails, mais les voitures restent, en principe, très similaires."

"Comme l’a expliqué Romain, l’équilibre au freinage est très important pour un pilote. C’est ce que nous devons travailler."