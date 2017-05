McLaren et Honda sont sur la voie du divorce selon de nombreux observateurs dans le paddock de Barcelone.

En Espagne, tout le management de McLaren est présent : Zak Brown et Mansour Ojjeh sont allés à la rencontre de Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

L’Autrichien a confirmé, sans en dire davantage. Mais il a été rapporté qu’une fourniture du moteur Mercedes, en 2018, a de nouveau été discuté.

Ce plan permettrait de sauver la compétitivité à court terme de McLaren mais mettrait l’équipe en position délicate par rapport à Honda, qui s’est engagée en F1 sur un plan de plusieurs années.

En cassant le contrat, McLaren risque des dizaines voire des centaines de millions d’euros de dommages et intérêts. McLaren pourrait se défendre en mettant en avant que sa réputation est en danger.

C’est d’ailleurs le jeu qu’a commencé à jouer Fernando Alonso. Au profit de son équipe.

"Il ne s’agit pas de ma carrière, de mon talent et de ma réputation. Il s’agit de Honda, de leur argent et de leur image. J’essaye de soutenir mon équipe autant que possible, je donne tout dans la voiture. Mais le problème est plus important pour Honda que pour moi."

Pour marquer le coup, Alonso est parti en pleine séances d’essais s’entrainer au tennis.

"Que pouvais-je faire d’autre ? Les gens cherchent à interpréter tout ce que je fais mais je ne souhaitais pas me moquer du travail de mon équipe. Il fallait que je me vide la tête mais aussi que j’en profite pour rester en forme parce que j’ai beaucoup de travail, ensuite, avec Indianapolis qui arrive. Il valait mieux s’entrainer que de rester assis dans le paddock pendant 2 heures."