La presse italienne a attaqué Ferrari ce matin après la première journée d’essais hivernaux à Barcelone, suite à laquelle la Scuderia n’a fait aucun commentaire en dépit d’une journée réussie.

Déjà silencieuse lors de la présentation de sa SF-70H, l’équipe au cheval cabré n’a toujours pas émis un seul objectif pour sa saison 2017 et continue le silence radio puisqu’elle a interdit à Sebastian Vettel de parler à la presse.

« Ferrari ne parle pas, mais la satisfaction est de mise après la première journée » a déclaré Leo Turrini, journaliste proche de la Scuderia. Mais les médias italiens n’ont pas apprécié ce couvre-feu.

« Faire profil bas est acceptable, mais le silence total ne l’est pas » regrette Luigi Perna de la Gazzetta dello Sport. « Les journalistes sont comme les ingénieurs, nous devrions pouvoir donner un retour aux fans qui ont le droit d’entendre les pilotes ».

Un avis partagé par le journal La Repubblica, qui n’approuve aucunement une décision déclenchée en haut lieu, par Sergio Marchionne lui-même, pour ce qui est un début de saison très froid de la part de Ferrari.

« Commencer la saison par un couvre-feu médiatique est absurde. Après une triste scène lors de la présentation de la voiture, on a cet aberrant silence médiatique. Un profil bas demandé par Sergio Marchionne serait une chose, mais cette façon de s’en moquer en est une autre ».

C’est donc la concurrence qui a jugé cette Ferrari en piste, et non l’équipe elle-même : « La Mercedes semble sophistiquée, tout comme la Ferrari, je ne comprends pas la zone des pontons qui me semble très compliquée » a déclaré Adrian Newey.

L’ancien pilote de F1, Marc Surer, a déclaré que la Ferrari lui faisait « bonne impression. Au niveau du son du moteur, le Ferrari n’est en rien inférieur au Mercedes. Nous verrons si cela implique une similarité dans les performances ».