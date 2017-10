Liberty Media avait décidé d’innover lors de la présentation des pilotes, peu avant la course à Austin hier, en organisant une cérémonie toute américaine. Michael Buffer, le célèbre speaker, a appelé les pilotes un par un, ce que Fernando Alonso a qualifié de mauvaise copie des 500 Miles d’Indianapolis…

« C’était incroyable » pense au contraire Lewis Hamilton. « On attendait dans le couloir que tout le monde sorte. Cette partie était un peu longue mais je pense qu’ils ont simplement fait comme au SuperBowl ; ce divertissement était le meilleur jamais vu, avec les percussions, le groupe de musique… C’était formidable de voir quelque chose de différent. Depuis longtemps, depuis dix ans, c’est toujours le même ennui sur la grille, sauf que maintenant vous avez l’hymne national, mais ce n’est pas vraiment trop excitant. Je pense que c’était plus comme pour un match de NFL, ils ont fait vraiment un travail formidable. On apprendra de cette expérience. Je ne suis pas sûr que l’accueil fût si génial que ça à Austin, mais les fans, dans la grande tribune au virage 1, ont vraiment mis l’ambiance. »

Sebastian Vettel est beaucoup moins enthousiaste que son rival pour le titre mondial.

« Pour les gens, ce pourrait être sympathique s’ils aiment cela… Et bien sûr c’est une idée sympathique. Pour moi, peu importe, pour être honnête. J’aime grimper dans la voiture et courir. Je ne suis pas un grand showman. »

Le pilote Ferrari voit-il une telle cérémonie d’avant-course être organisée chez lui, en Allemagne par exemple ?

« Je ne pense pas, non. C’est difficile de vraiment exciter des Allemands donc… Je pense que les Américains apprécient beaucoup plus ce genre d’ambiance et de divertissement. Les Allemands sont peut-être un peu plus lents à s’enthousiasmer ! »

Comme on pouvait s’en douter, Kimi Räikkönen est lui resté de glace.

« Je ne m’en soucie pas vraiment du moment que c’est fait au bon moment et au bon endroit, mais ça ne m’ennuie pas beaucoup parce que normalement, nous devons tourner en rond pendant pas mal de temps le dimanche, et c’est loin d’être idéal. Donc ce genre de choses ne m’ennuie pas du moment que c’est bien fait, et si ça marche, c’est sympathique. C’est quelque chose de différent mais tout le monde sait ce que je ferais. »