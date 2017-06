L’équipe Williams a une nouvelle fois vu ses deux voitures subir des destins très différents au Canada, l’une allant en Q3 tandis que l’autre échouait en Q1. Felipe Massa aura à coeur de profiter des capacités de sa monoplace sur le rapide circuit canadien et espère marquer de bons points.

"C’était une bonne séance de qualifications pour moi" se satisfait le Brésilien. "Je suis heureux de tout ce qui a été fait ce week-end et de mon tour en qualifications. Nous étions compétitifs mais septième était la meilleure place que je pouvais réussir. La course sera demain et je suis heureux du rythme des simulations effectuées. J’ai hâte de disputer la course et j’espère de pouvoir marquer de bons points".

De nouveau éliminé en Q1, Lance Stroll s’élancera 17e devant son public et devra encore composer avec une place de grille désavantageuse : "Nous sommes sortis en début de séance et nous avons essayé de rester avec le même train de pneus durant toute la séance. L’adhérence progressait mais je pense que la piste ell-même s’améliorait. Je pense que la décision de ne pas avoir changé de pneus à la fin de la Q1 venait du fait que je n’arrivais pas à me qualifier mais c’est dur à dire".

"On peut toujours regarder en arrière et se dire qu’on aurait pu faire ceci ou cela mais nous devons composer avec ce résultat. Nous partons de plus loin que ce que nous espérions mais la course est longue, les dépassements sont possibles et l’on ne sait pas ce qu’il se passera. Nous devons rester concentrés et positifs, c’est mon premier Grand Prix à domicile et je veux en profiter".

Comme le disait Paddy Lowe avant cette journée, Williams subit les mauvais résultats de Stroll mais essaie de se satisfaire des belles performances de Massa : "Nous sommes heureux du résultat du côté de Felipe, c’est une septième place méritée. Nous n’avons pas pu nous rapprocher des trois équipes de pointe mais nous avons réussi à distancer les autres équipes".

"La séance a été plus difficile pour Lance et il sera déçu de démarrer si loin pour sa première course à domicile. Sur une piste qui évoluait, il n’a pas réussi à hausser son rythme quand il le fallait. C’est toujours difficile de gérer la température des pneus au Canada, et surtout cette saison avec la fenêtre de fonctionnement limitée".