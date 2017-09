Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, peut souffler après la nouvelle double arrivée dans les points de ses monoplaces, à Monza. Non seulement Force India a consolidé sa 4e position au classement des constructeurs, mais – une fois n’est pas coutume – Sergio Perez et Esteban Ocon n’ont pas croisé le fer en piste.

C’est donc de manière assez détendue qu’Otmar Szafnauer s’est exprimé dans le motorhome de Force India, devant un petit panel de journalistes dont faisait partie Nextgen-Auto.com.

« Esteban n’a pas fait d’erreur, la stratégie était la bonne. Il semblait qu’il pouvait retenir Kimi Räikkönen pendant un moment, mais ça n’a pas duré longtemps. On espérait aussi battre Ricciardo, mais sa stratégie était bonne, et sa voiture était rapide. »

« Mais la meilleure chose qu’Esteban ait faite, c’est de ne pas rentrer dans Sergio ! » plaisante-t-il.

« Nous n’avons pas de pilote numéro 1 ou 2, pas dans nos contrats » détaille, plus sérieux, Szafnauer. « Le plus juste, c’est d’attribuer le moteur évolué au pilote qui mène au classement des pilotes, si, un jour, nous n’avons qu’un seul moteur évolué à disposition. Tout le monde connaît cette règle, tout le monde y consent, et nous nous y tenons. »

A Monza, le premier pilote de Force India fut Esteban Ocon. Le Français a néanmoins a fini loin des écuries de pointe – Max Verstappen excepté – et ce n’est guère surprenant au vu de la hiérarchie habituelle. « 6e, c’est la place de la voiture » confirme Andy Green, le directeur technique de l’écurie.

Sergio Perez a quant à lui obtenu les deux points de la 9e place, sans avoir pu battre les Williams. Le directeur des opérations croit savoir pourquoi…

« Je pense que Checo n’a pas obtenu le meilleur résultat possible. Sa bataille avec Massa a eu un impact sur sa performance, je ne sais pas à quel point. Nous pouvions le voir sur les données. Donc je pense que sans ces dégâts, il aurait pu faire mieux. Mais on l’a peut-être arrêté un ou deux tours trop tard. Il voulait rester en piste, car son rythme était bon. »

« J’ai été un peu surpris par le rythme des Williams. J’ai été aussi surpris de voir que Lance Stroll ait pu suivre Esteban. Je pensais que Stroll aurait du mal à suivre Esteban après avoir été dépassé, mais il l’a suivi presque jusqu’à la fin de la course. Mais Esteban a dû faire de l’économie de carburant, il n’a pu vraiment pousser son moteur que vers la fin de la course. Il a dû faire son meilleur tour lors de la dernière boucle d’ailleurs. »

Dans les prochaines semaines, deux défis attendent Force India et Otmar Szafnauer. Tout d’abord, Sergio Perez n’a toujours pas de contrat pour 2018, mais une prolongation ne pourrait être qu’une formalité.

« Nous sommes très proches de Checo. Ce n’est pas un secret : il peut compter sur des soutiens mexicains. Le problème, c’est que vous devez faire deux contrats dans le même temps. Le premier contrat avec Checo. Et nous sommes totalement d’accord avec lui, il nous faut maintenant finaliser ce contrat. Et il y a un autre contrat à signer avec ses partenaires, et cela pourrait prendre un peu de temps, il faut régler un point, puis tel autre, puis tel autre… »

« Il nous a dit qu’il voulait rester. Nous espérons conserver nos deux pilotes l’an prochain. Ils ont prouvé à Monza qu’ils pouvaient courir dans la même équipe ! » plaisante de nouveau Otmar Szafnauer.

Il faut ensuite continuer à garder Williams, Renault et consorts derrière les Force India. C’est pour ce faire que des « évolutions importantes » feront leur apparition à Singapour selon Andy Green. Le directeur technique de l’équipe ajoute que la dernière évolution du moteur Mercedes pourrait également être appelée en renfort dans la cité-État.

« Ce qui est sympathique avec le règlement » poursuit Otmar Szafnauer, « c’est qu’il ne change pas significativement pour 2018, sauf pour ce qui est du halo ! Ce que nous faisons maintenant peut être transféré sur la voiture de l’an prochain, donc il n’y a pas de raison pour arrêter le développement de cette année. Nous allons continuer de pousser. »