Mercedes paraît avoir creusé l’écart au niveau de la performance pure sur Ferrari, tout du moins en qualifications. En course, les deux équipes sont plus proches, même si là encore l’écurie allemande a l’avantage.

Lewis Hamilton ne veut pas démobiliser les siens et rappelle donc que Ferrari reste encore une vraie menace, particulièrement le dimanche et sur certains circuits.

« Il y a des pour et des contre entre les deux équipes en termes de performance. Sur certains week-ends, ils sont juste un peu devant nous et d’autres week-ends, non, donc je pense que cela dépend de la piste. »

« Pour le moment [au classement des pilotes], ils sont toujours un point devant nous. Mais dans l’équipe, nous travaillons tous ensemble et nous menons le classement des constructeurs, et je pense que nous avons gagné quelques points en plus sur eux. »

« Ce week-end, nous avons pu exploiter la pleine performance de notre voiture, particulièrement sur les deux monoplaces, plus que sur toute autre course cette année. C’est une formidable démonstration de ce que nous pouvons faire et cela nous place en bonne position, tout en nous donnant des fondations solides pour commencer la deuxième moitié de la saison. »

Après avoir tant peiné en Russie et à Monaco, Mercedes comprend de mieux en mieux sa monoplace. La « diva » devient de plus en plus sage selon Lewis Hamilton.

« Cette voiture a été un peu plus délicate que d’habitude pour s’y habituer et pour trouver les bons réglages. Même quand nous commençons du mauvais pied sur certains week-ends, nous n’arrivions toujours pas à mettre la voiture dans la fenêtre parfaite et nous ne parvenions pas à exploiter sa performance plus tôt dans l’année. Mais je pense que Ferrari a vraiment trouvé la bonne formule dès le début. Leur voiture fonctionne partout. »

« Mais avec beaucoup de travail, beaucoup d’analyses, nous avons commencé à progresser, particulièrement lors des deux dernières courses, si ce n’est lors des trois dernières. Nous avons commencé immédiatement du bon pied. C’est formidable que cela soit arrivé si tôt, pour la moitié de la saison. »

« Notre rythme en qualifications semble très solide et hier, notre rythme de course était beaucoup plus élevé que les Ferrari, et c’est probablement la première fois que cela arrive cette saison. C’est vraiment bon à voir. D’autant plus qu’ils sont arrivés avec une évolution moteur, et pas nous. »