Depuis l´an dernier, l´espoir de voir la célèbre Westchleife réintégrer le Red Bull Ring faisait rêver les fans et les pilotes.

Le retour du tracé initial du circuit de Spielberg était très attendu depuis l´an dernier, depuis qu´il a été évoqué publiquement que les travaux avaient commencé. Le sujet avait été même abordé lors de la conférence des pilotes lors du Grand Prix d´Autriche 2016, et les pilotes avaient accueilli la nouvelle avec un grand enthousiasme.

Mais concrètement, les choses ne sont pas aussi simples qu´Helmut Marko, consultant de Red Bull, le souhaitait.

« Il y a des entraves bureaucratiques, et le fait est que les travaux ne peuvent pas commencer en ce moment. »

L´homme de confiance du fondateur et propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, explique ce qu´il aimerait avoir à sa disposition afin que les travaux de la Westschleife puissent enfin se réaliser.

« Pour donner un exemple concret : qu´il n´y ait pas un mouchard (sic) payé par la région qui porte plainte, 1 minute après 18h, parce que son appareil de mesure a enregistré un dépassement de un décibel » dit-il en fulminant, en référence aux lois strictes concernant le bruit dans le pays.

L´Autrichien de 74 ans ne comprend pas qu´il y ait pu avoir une telle déconvenue de la part de l´administration de la Styrie, région où se trouve le Red Bull Ring.

« La région a besoin de faire preuve d´un autre état d´esprit. Combien d´emplois ont été créés ici ? Combien d´investissements ont été opérés ? Combien d´hôtels, combien de bâtiments, combien de terrains ont été l´objet d´une réévaluation ? On doit continuellement se battre face à une résistance étrange, et on se demande pourquoi... »

Un des problèmes qui s´oppose au projet - s´élevant à des centaines de millions d´euros - et dans lequel Volkswagen et KTM seraient aussi impliqués en plus de Red Bull : une poignée d´habitants et le ministère de l´environnement de la République d´Autriche. Mais Marko garde tout de même un espoir de voir le chantier reprendre.

« Nous aurons bientôt une nouvelle élection (un nouveau parlement le 15 octobre) et la réduction de la bureaucratie du pays est un sujet discuté de toute part. Ce sera la condition requise pour qu´il y ait enfin une grande chance que le retour du tracé originel de Spielberg (incluant la Westschleife) revienne. »