McLaren a été l’équipe qui a le moins roulé à Barcelone. La faute en incombe, comme l’a publiquement révélé Fernando Alonso, au nouveau moteur Honda, victime de nombreux problèmes électriques tout au long de ces huit jours. Mais chez Honda, on ne s’inquiète pas que de la fiabilité : la performance serait aussi en cause !

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, ne s’attendait pas à connaître huit jours aussi éprouvants, alors que de grands espoirs étaient fondés sur cette unité de puissance à 90 % nouvelle…

« Bien sûr, nous savions notre niveau de performance, mais nous ne connaissions pas le niveau des autres équipes. Donc, en comparant ces niveaux, nous sommes un petit peu effrayés de la situation. Espérer un très bon résultat pour nous à Melbourne, ce serait être trop optimiste. Mais bien sûr, je ne m’attendais pas à une telle quantité de problèmes. »

Alors que Renault s’inquiète de la fiabilité de son nouvel ERS, le bât ne blesse pas de ce côté-ci chez Honda selon Hasegawa. « Pas du tout. Tout ce qui est arrivé ne s’est pas produit sur le banc d’essais, je crois. Nous ne nous attendions pas en particulier au problème rencontré le 2e jour des essais, et lors du 5e. »

« Bien sûr, c’est décevant, mais selon moi, il est bon que nous puissions dénicher ces problèmes avant Melbourne. Bien sûr, c’est mauvais pour les tests, et cela perturbe le temps de roulage. »

Si Honda a un tel déficit de performance, c’est que les rivaux ont donc progressé bien plus vite que prévu, notamment après la libération du développement des moteurs.

« Bien sûr, nous avons aussi amélioré la performance de notre moteur. Cependant, on dirait que l’amélioration faite par les autres équipes ait été meilleure et plus importante que chez nous. Nous pourrions être encore plus distancés, donc c’est vraiment décevant. »

« Du point de vue des réglages, nous pourrions avoir des choses à proposer durant les deux prochaines semaines. Nous essaierons de trouver quelques moyens de mieux mettre au point le moteur. Il peut y avoir une meilleure performance, définitivement. »