Depuis maintenant presque une décennie, la question des budgets plafonnés est sur la table en F1 afin de réduire l’écart entre les grandes et les petites structures. Les futurs nouveaux propriétaires de la F1, Liberty Media, seraient ainsi en faveur d’un tel système. Mais l’opposition des écuries de pointe demeure toujours aussi vive.

L’ancien pilote Tyrell, Ligier, McLaren et Ferrari, Stefan Johansson, a livré son opinion sur la question : et il est plus sceptique qu’optimiste en la matière… D’une manière générale selon lui, la F1 devrait arrêter de se concentrer sur l’aérodynamique pour être véritablement à la pointe de la technologie.

« Je suis d’accord à 100 % pour dire que vous ne pouvez jamais vraiment forcer le passage à des budgets plafonnés. Les équipes trouveront toujours des moyens pour dépenser de l’argent, et la créativité qu’il leur faudra employer pour cela ne fera au final qu’augmenter les dépenses selon moi. Je pense que ce que l’on devrait avoir à l’esprit, c’est de limiter les domaines où de grandes quantités d’argent puissent être dépensées. »

« Le domaine prioritaire, et de loin, concerne l’aérodynamique, parce que tout dans une voiture de course contemporaine découle du package aéro. C’est le seul domaine aussi important pour la performance d’une voiture. La quantité d’argent dépensée par chaque équipe dans le développement aérodynamique est astronomique. J’ai parlé à l’un des responsables du management dans une écurie de pointe récemment, et il m’a dit qu’ils avaient un total de 250 personnes dans le bureau de Design et d’Ingénierie, dont la moitié sont des aérodynamiciens. Ensuite, il faut garder à l’esprit que chaque équipe a probablement un ratio similaire de personnes sur l’aéro – en fonction de leurs budgets. Et tout ce qu’ils peuvent librement faire, c’est rechercher le meilleur réglage d’un package très restreint. De ce fait, presque toutes les voitures ont l’air identiques. Il n’y a pas d’innovation, juste une énorme quantité d’argent dépensée pour gagner un demi pourcent ici et un autre quart de pour cent là… et tout cela s’ajoute à la fin. »

« Presque tous les pilotes, et de nombreux designers auxquels je parle aujourd’hui, sont d’accord sur le fait que l’aérodynamique ou l’appui ne sont pas les voies à explorer pour l’avenir. C’est un point que je souligne depuis quelque temps maintenant. Cela tue la course automobile dans chaque catégorie, et cela fait paraître un pilote moyen bien meilleur qu’il ne l’est en réalité. Même Adrian Newey, qui est le meilleur aérodynamicien dans l’histoire de la F1, a dit qu’il était en faveur de l’interdiction des souffleries. »

« La meilleure et la seule solution selon moi, pour garder les coûts sous contrôle et rendre la course plus intéressante, mais en donnant toujours aux équipes la liberté d’innover de différentes manières, est de fixer une limite sur le niveau d’appui que les voitures peuvent produire. Peu importe ce niveau d’appui, il faut quelque chose de significativement moins élevé que ce que nous avons en ce moment. Ainsi, l’accent passerait du niveau d’appui des voitures aux gains à faire en termes d’adhérence dans d’autres domaines. »

« Cette proposition paraît porter à controverse, puisqu’elle requiert un changement total de mentalité, mais ce n’est pas selon moi différent d’une limitation contrainte de la taille des pneus, du moteur, ou du niveau d’essence que les voitures peuvent emporter. Nous avons des limites et des restrictions dans presque chaque domaine, donc pourquoi ne pas limiter le niveau d’appui à un niveau raisonnable, pour améliorer aussi la course ? »

« Limiter le niveau d’appui et mettre l’accent sur d’autres domaines de développement aiderait aussi à solutionner le débat politiquement correct qui dit que la F1 devrait être bénéfique pour la technologie des voitures de série. Si vous mettez l’énergie et l’argent dépensé ces 25 dernières années dans les souffleries, pour concentrer ces ressources dans d’autres domaines, je vous garantis que dans cinq ans, il y aura des percées technologiques que nous n’avons encore jamais vues. »

« Cela pourrait inclure des technologies qui augmentent sensiblement l’adhérence mécanique des voitures, avec beaucoup moins de traînée, des pneus grandement améliorés, et bien plus encore. Au moins, cela pourrait ouvrir des nouveaux domaines de recherche, au lieu de se concentrer sans cesse sur le réglage de l’aéro, dans un cadre réglementaire très étroit. Des matériaux que l’on ignore encore, et d’autres technologies, seraient ainsi découverts, et développés à un rythme que nous ne pouvons imaginer. »

« Si vous libérez le développement des moteurs, vous pouvez faire de pareils gains. Fixez un certain paramètre décidant le niveau d’énergie pouvant être consommé, mais laissez aussi les moteurs développer autant de chevaux qu’ils peuvent pour atteindre ces limites. Rendez les moteurs puissants et non pas simplement efficaces. S’ils peuvent atteindre 1500 chevaux en utilisant seulement les critères autorisés au sujet de la consommation d’énergie, c’est formidable. Autorisez n’importe quelle technologie que les gens veulent essayer. Rappelez-vous la turbine de Lotus dans les années 70 : un travail de pionnier qui est aussi excitant et intéressant pour les fans. »

« Rendez l’aspect des voitures spectaculaire, rendez-les difficiles à conduire. Une voiture avec 1500 chevaux avec plus ou moins le même niveau d’appui qu’aujourd’hui sera une bête à conduire, et c’est ce que les fans et les pilotes veulent. »

« Encore une fois, dans ce type d’environnement compétitif, il y aura une nouvelle technologie moteur pionnière qui pourrait être infiniment meilleure que n’importe quelle unité de puissance hybride ou électrique. Ainsi, nous aurons de nouvelles innovations auxquelles personne n’a pensé jusqu’à présent. La course automobile en général et la F1 en particulier sont l’environnement le plus compétitif que vous pouvez trouver, et si vous libérez ces gars de leurs chaînes et si vous leur permettez vraiment de développer leur créativité, alors je vous garantis que nous verrons des choses incroyables dans le futur. »

« Il y a plus de scientifiques et d’ingénieurs en vie dans le monde aujourd’hui que dans toutes les époques précédentes de l’humanité mises ensemble. C’est un fait important. Ces 20 dernières années, il y a eu des découvertes dans le domaine de la science et de la technologie littéralement chaque semaine, et tout cela augmente à un rythme exponentiel. Des technologies radicalement nouvelles naissent tout le temps. Si l’apport de la F1 ou de la course automobile en général veut dans ce contexte rester pertinent, peut-être est-il temps de faire un reset complet et d’autoriser le développement de travaux inédits et radicaux, au lieu de toujours ressasser les mêmes concepts aérodynamiques, encore et encore, à un coût astronomique à chaque fois qu’il y a un nouveau changement de règlement. »