Le record de la piste de Marina Bay a été pulvérisé hier, Daniel Ricciardo effaçant de plus de deux secondes et demi la précédente référence établie en 1’42’’584.

Chaussé durant les EL2 des pneumatiques P Zero Violet ultra-tendres, l’Australien signe en effet un chrono en 1’40’’852, 3’’3 plus rapide que le meilleur temps réalisé l’an passé en EL2.

Le mélange ultra-tendre se révèle jusqu’à présent une seconde plus performant que le super-tendre, tandis que l’asphalte subit une forte évolution pendant les EL1 en raison des averses matinales.

Si l’atmosphère était humide, les conditions sont restées sèches et tous les types de gommes ont été utilisées sur ce circuit de Singapour réputé pour sa sinuosité et son relief.

"Nous avons assisté à une nette hausse de la vitesse comparé à l’an passé, avec un record battu dès les EL1 et un chrono en EL2 plus de trois secondes plus rapide que celui réalisé lors de la même séance il y a douze mois," note Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Dans un sens, ce n’est pas vraiment une surprise car les pneumatiques et le règlement 2017 permettent en particulier de meilleures vitesses de passage en courbes, et avec 23 virages, le tracé de Marina Bay est le plus fourni de la saison."

"L’écart est d’environ une seconde entre les super-tendres et les ultra-tendres, mais il est difficile de quantifier la différence avec les tendres car ils n’ont été que très peu utilisés ce vendredi. Si sa compétitivité se révèle en revanche proche du super-tendre, il pourrait constituer une sérieuse option, dimanche, en course."