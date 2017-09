Le record du circuit de Sepang, vieux de 12 ans, est battu après seulement dix minutes durant la deuxième séance d’essais libres.

Sebastian Vettel, relevé en 1’31’’261, se montre ensuite le plus rapide de cette première journée à bord de sa Ferrari chaussée des pneumatiques P Zero super-tendres, nominés ce week-end aux côtés des tendres et des mediums.

Son chrono se révèle 1’’6 plus performant que la pole position établie l’an passé, et en amélioration de 3’’7 par rapport au meilleur temps réalisé en EL2. Les EL1 avaient auparavant démarrés tardivement en raison des averses, et les concurrents n’ont ainsi bénéficié que d’une heure de roulage, privilégiant les gommes intermédiaires après avoir effectué quelques tours d’installation avec les maxi-pluie.

Cet après-midi, les EL2 débutèrent avec des températures de 30°C dans l’air et de 37°C sur la piste, puis grimpèrent au fur et à mesure de la séance.

"En dépit du manque de grip dû à une piste encore « verte » en raison des pluies matinales, il n’aura fallu que quelques minutes en EL2 pour que le précédent record soit effacé, et ce avec une gomme qui n’était pas la plus tendre proposée ce week-end," commente Mario Isola.

"Avec le peu de roulage effectué ce matin, et le drapeau rouge qui mit un terme à la session de l’après-midi, les écuries n’ont pas encore été en mesure de jauger le niveau de dégradation des différents mélanges. Mais pour la première fois cette saison, les EL3 se dérouleront à la même heure que la course, constituant ainsi une formidable opportunité de recueillir de précieuses données pour imaginer différentes stratégies."