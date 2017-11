Liberty Media entend organiser un deuxième Grand Prix très prochainement aux États-Unis et les favoris pour accueillir ce nouvel événement sont Las Vegas, New York ou Miami, selon les propos mêmes de Chase Carey.

Pourtant, William Yao, le PDG de la société WY2M, souhaite construire un temple du sport auto dans la campagne dans le nord de la Californie, près de Santa Clara et du Comté de San Benito, entre San José et le circuit de Laguna Seca – soit donc, on l’aura compris, en pleine campagne (la densité du comté ne dépasse pas les 15 habitants au km²).

Déjà curieux sur le papier, ce projet ne suscite pas non plus l’enthousiasme des fermiers et des habitants aux environs. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’une portion de ce circuit empièterait sur la petite ville de San Juan Bautista (1800 habitants). Le maire, Chris Martorana, n’est pas prêt à approuver ce projet, comme il l’a assuré à la presse économique américaine.

« Je pense qu’il y a très peu de chances pour que ce projet soit mené à bien. Construire un circuit directement à côté d’une ville de moins de 2000 habitants, avec des infrastructures qui répondent à peine à nos besoins, me semble infaisable. Les problèmes d’embouteillage, associés à l’arrivée de 250 000 spectateurs, rendent le tout impossible de mon point de vue. Notre région est à peine capable de subvenir aux besoins en eau de la population et de l’industrie aujourd’hui. »

« Une piste qui utiliserait des millions de litres d’eau, même pour un nombre limité de jours, c’est assez difficile de le vendre ici… Les responsables de WY2M ne nous ont pas parlé depuis des semaines. Je pense que ce projet est mort. »

« Cette proposition détruirait notre qualité de vie » argumente, avec des mots moins choisis, Emily Renzel, responsable d’un groupe d’habitants locaux.

Les promoteurs de ce circuit au milieu de la campagne californienne ont pourtant assuré dans un récent communiqué qu’ils gardaient foi en leur projet.

« Nous sommes conscients des obstacles présentés pour construire ce circuit dans une petite zone rurale. Nous travaillons actuellement avec les responsables du Comté pour continuer nos enquêtes et envisager les prochaines étapes du projet. »