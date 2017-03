Les équipes ont confirmé leur programme pour les essais de Barcelone II, qui commencent aujourd’hui à 9h.

Ce sont les 4 derniers jours d’essais, très importants donc, avant le début de la saison à Melbourne, le dimanche 26 mars.

Nous allons commencer à voir des monoplaces plus évoluées sur le plan aérodynamique après les essais menés la semaine dernière et, surtout, commencer à voir les chronos tomber un peu plus.

Pour cette séance de 4 jours, plusieurs équipes vont procéder comme Mercedes l’a fait la semaine dernière, en faisant rouler leurs deux pilotes la même journée, afin d’accentuer le kilométrage tout en préservant les pilotes.

A noter que Pascal Wehrlein découvrira enfin sa Sauber C36, comme annoncé hier.

Le programme de Barcelone II