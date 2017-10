Lewis Hamilton n’est plus qu’à 9 points du titre de champion du monde de Formule 1. Il pourrait être sacré dès dimanche sur le circuit de Mexico s’il termine dans les 5 premières places.

Le Grand Prix du Mexique est à vivre sur CANAL+SPORT dimanche à partir de 19h55.

Dimanche, Simon Pagenaud, champion d’Indycar 2016 et vice-champion 2017, sera l’invité exceptionnel de la soirée F1 avec Jean Alesi, ancien pilote de Formule 1 et consultant CANAL+. Ensemble, ils interviendront dans La Grille et dans Formula One, et évoqueront leur vision de la Formule 1 tout au long de la soirée qui débutera à 18h55 sur CANAL+SPORT.

Vendredi 27 octobre

16h50 : Essais libres 1 en direct sur CANAL+SPORT

20h50 : Essais libres 2 sur CANAL+SPORT

Samedi 28 octobre

16h50 : Essais libres 3 en direct sur CANAL+DECALE

19h55 : Qualifications en direct sur CANAL+SPORT

Dimanche 29 octobre

18h55 : LA GRILLE en direct sur CANAL+SPORT

Margot Laffite accompagnée de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusque la pole position.

Au sommaire :

Toute l’actualité de la Formule 1

Le duel Vettel – Hamilton au jour le jour

Esteban Ocon : retour dans le club de karting de ses débuts

Le Tour de Franck

19h55 : Le Grand Prix du Mexique en direct sur CANAL+SPORT

Commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

22h00 : FORMULA ONE en direct sur CANAL+SPORT

Présenté par Thomas Sénécal avec Simon Pagenaud et Jean Alesi.

Au sommaire :

Le Film de la course

Le débrief du Grand Prix