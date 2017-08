Ce weekend, rendez-vous en Italie pour le dernier Grand Prix européen de la saison sur le célèbre circuit de Monza. Après la victoire de Lewis Hamilton à Spa Francorchamps, la course au titre est relancée. Le pilote britannique est revenu à 7 points de Sebastian Vettel, leader du championnat.

Depuis 2010, aucune Ferrari ne s’est imposée en Italie. Sebastian Vettel pourrait mettre fin à cette série.

Ce weekend marque également la neuvième manche du championnat de Formule 2 en Italie avec Charles Leclerc. En GP3, Giuliano Alesi, le fils de Jean Alesi, réalise une fin de saison impressionnante avec trois victoires consécutives. En Italie il pourrait remporter une quatrième victoire d’affilée. Simon Pagenaud, champion d’Indycar en titre, débutera l’avant-dernière course de la saison à Watkins Glen à la quatrième place au classement général.

Vendredi 1er septembre

09h50 : Essais libres 1 en direct sur CANAL+SPORT

13h50 : Essais libres 2 en direct sur CANAL+SPORT

Samedi 2 septembre

10h50 : Essais libres 3 en direct sur CANAL+SPORT

13h45 : Qualifications en direct sur CANAL+SPORT

17h50 : Formule 2, Course 1 en Belgique sur CANAL+SPORT Commenté par Stéphane Genti avec Pierre Combot

Dimanche 3 septembre

09h00 : GP3, Course 2 en Italie en direct sur CANAL+SPORT

Commenté par Jules Deremble et Pierre Combot

10h05 : Formule 2, Course 2 en Italie en direct sur CANAL+SPORT

Commenté par Stéphane Genti avec Pierre Combot

13h00 : LA GRILLE en direct sur CANAL+

Thomas Sénécal accompagné de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusque la pole position.

Au sommaire :

La rencontre entre notre consultant Jean Alesi et Daniel Ricciardo. L’Australien de RedBull est l’un des pilotes les plus extravertis de la F1. Troisième du Grand Prix de Belgique, il a signé son sixième podium en 2017.

Sur les traces de Charles Leclerc. Le jeune Monégasque Charles Leclerc est un phénomène. A 20 ans il domine le championnat de Formule 2 et so arrivée en Formule 1 semble évidente. De Monaco à Manarello, nous avons suivi pas à pas le prodige de Ferrari. Reportage de Pierre Gallaccio.

Le Tour de Franck

14h00 : Le Grand Prix d’Italie en direct sur CANAL+

Commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

15h35 : FORMULA ONE, le magazine de la F1 en direct sur CANAL+

Présenté par Margot Laffite avec Jean Alesi au pied du podium sur le circuit de Monza.

23h20 : INDYCAR à Watkins Glen sur CANAL+SPORT

Commenté par Stéphane Genti avec Renaud Derlot