Pour la cinquième étape du championnat de Formule 1, les pilotes se donnent rendez-vous en Catalogne sur le circuit de Barcelone. Une ligne droite de renommée mondiale qui a vu Max Verstappen, le pilote néerlandais, triompher l’an dernier et devenir le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix.

Dimanche, FORMULA ONE exceptionnel en direct chez McLaren. Margot Laffite, Julien Fébreau, Alain Prost et leurs invités reviendront sur ce Grand Prix d’Espagne et suivront Fernando Alonso avant son grand départ pour les 500 Miles d’Indianapolis.

Vendredi 12 mai

09h50 : Essais libres 1 en direct sur CANAL+SPORT

13h50 : Essais libres 2 en direct sur CANAL+SPORT

Samedi 13 mai

10h50 : Essais libres 3 en direct sur CANAL+DECALE

13h45 : Qualifications en direct sur CANAL+SPORT

Dimanche 14 mai

13h20 : LA GRILLE en direct sur CANAL+

Thomas Sénécal accompagné de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusque la pole position.

Au sommaire :

Court Circuit : l’actualité de la semaine avec des images insolites

Le Tour de Franck

14h00 : Le Grand Prix d’Espagne en direct sur CANAL+

Commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve

18h15 : FORMULA ONE, le magazine de la F1 en direct sur CANAL+

Présenté par Margot Laffite avec Julien Fébreau et Alain Prost.

Au sommaire :

Retour sur le début de saison de Fernando Alonso avant son départ pour les 500 Miles d’Indianapolis

Analyse et débrief de la course avec les consultants

Le Film de la course