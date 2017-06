Dimanche, à 15h les 20 pilotes s’élanceront sur le circuit de Bakou à l’occasion de la première édition du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au travers des 51 tours de course du circuit en ville le plus rapide de la saison, les pilotes tenteront de battre le record de vitesse de pointe détenu par Valtteri Bottas sur Williams l’an passé et qui court aujourd’hui sous la bannière de l’écurie Mercedes.

La course au championnat du monde, incarnée par le duel Hamilton – Vettel, est à nouveau relancée. Suite à sa victoire sur le circuit Gilles Villeneuve lors du dernier Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton ne se trouve plus qu’à 12 points de Sebastian Vettel.

Sans oublier la quatrième manche du championnat de Formule 2 qui se déroulera en Azerbaïdjan également.

Vendredi 23 Juin

10h50 : Essais libres 1 en direct sur CANAL+SPORT

14h50 : Essais libres 2 en direct sur CANAL+SPORT

Samedi 24 Juin

11h50 : Essais libres 3 en direct sur CANAL+SPORT

13h10 : Formule 2 Course 1 en Azerbaïdjan sur CANAL+SPORT

Commenté par Stéphane Genti avec Pierre Combot.

14h45 : Qualifications en direct sur CANAL+

Dimanche 25 Juin

11h50 : Formule 2, Course 2 en Azerbaïdjan en direct sur CANAL+SPORT

Commenté par Stéphane Genti avec Pierre Combot.

14h00 : LA GRILLE en direct sur CANAL+SPORT puis sur CANAL+

Thomas Sénécal accompagné de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusque la pole position.

Au sommaire :

Gros plan sur le pilote Français Esteban Ocon

Tour de Franck : découverte du circuit de Bakou

Retour sur le duel Vettel – Hamilton

15h00 : Le Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct sur CANAL+

Commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

18h15 : FORMULA ONE, le magazine de la F1 en direct sur CANAL+

Présenté par Margot Laffite avec Laurent Dupin et Jean Alesi.

Au sommaire :

Dossier consacré au Grand-Prix de France

Film de la course