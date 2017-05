Avec le départ de Bernie Ecclestone de la tête de la F1, le visage de la discipline a forcément été bouleversé. Vicenc Aguilera, le président du circuit de Catalunya, qui accueillera le Grand Prix d’Espagne ce week-end, a pu constater, en tant que promoteur, l’ampleur des changements provoqués par l’arrivée de Liberty Media.

« Les choses sont différentes avec Liberty Media » a constaté Vicenc Aguilera. « C’était important que Carey confirme son soutien à notre course, et j’ai appris à le connaître. Maintenant, le management est différent avec Ross Brawn, Sean Bratches et Chase. Et cela semble très bien marcher. »

Vicenc Aguilera est satisfait du management de Liberty et, rassuré sur l’avenir de la F1, aimerait maintenant inscrire le Grand Prix d’Espagne dans le long terme.

« J’essaie de préparer le terrain pour que notre course puisse continuer sur ce circuit pour au moins dix années supplémentaires »

La F1 n’est cependant pas encore le produit parfait pour Vicenc Aguilera, qui voit des pistes d’améliorations possibles, notamment en s’inspirant de la Moto GP, qu’il juge plus « extrême » que la F1.

« Les courses sont plus ennuyeuses et plus prévisibles. J’ai demandé à Bernie plusieurs fois de changer les choses en F1, mais il ne l’a pas fait. C’était une grosse erreur de la part de la FIA et de la FOM d’avoir un produit qui soit plus cher, mais moins attractif. »