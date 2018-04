Bien qu’effectuant sa première saison complète en F2, Lando Norris n’est pas considéré officiellement comme un débutant dans la catégorie, la "faute" à ses réels débuts en F2 lors du dernier week-end de compétition de 2017, à Abu Dhabi. A l’époque, Norris avait roulé avec l’équipe Campos et il n’avait marqué aucun point.

Aujourd’hui, le Britannique revient sur cette première expérience de la F2 et sa déception. Il reconnaît être le principal responsable de ces résultats moyens : "Je m’attendais à plus, pour être honnête. L’équipe était très bonne mais je crois que le problème était juste moi, au final, je ne me suis pas très bien adapté."

"Je n’avais jamais été à Abu Dhabi", explique Lando Norris. "Notre rythme de course était très bon, c’est un peu malchanceux que je n’ai pas pu réellement rouler en première course à cause d’un problème avec le moteur, mais on était clairement forts en course 2. Du coup, dans la première course, c’était un peu difficile de juger quand on pouvait attaquer, quand on ne pouvait pas."

Même si cela ne reste pas forcément un souvenir grandiose, le pilote de réserve de McLaren reconnaît que ce week-end de course l’a bien aidé. "Je crois qu’à la fin de ce week-end et après les essais qui ont suivi, on savait les domaines où on devait travailler le plus, et de manière générale c’était quelque chose de positif d’y aller, j’en ai grandement bénéficié."

Pourtant, Lando Norris ne roule pas pour Campos cette saison, mais pour une équipe revenante, Carlin. Une équipe qu’il connaît d’ailleurs très bien, pour avoir roulé avec eux dans les catégories inférieures. Norris revient sur son choix d’équipe : "C’était une décision difficile. Au début, Carlin n’a jamais été une option, il n’étaient pas en F2 à ce moment-là. Mais ils sont venus, et on a commencé à parler avec eux - on parlait avec d’autres équipes aussi mais ça ne s’est pas passé comme prévu."

La connaissance de l’équipe et des éléments extérieurs ont donc finalement conduit Lando Norris là où il est maintenant, pilote Carlin en F2. "C’était un peu une surprise parce que, comme je l’ai dit, ce n’était pas l’option de départ de signer chez Carlin. Mais connaissant l’équipe, je savais que si je pouvais aller chez eux, je le ferais. Un des ingénieurs que j’ai à présent est quelqu’un avec qui j’ai travaillé l’an dernier et je le connais depuis plusieurs années. L’ingénieur en chef est celui que j’avais quand j’ai commencé en F4 et il a été dans toutes les catégories où j’ai été jusqu’en F2."

Le jeune pilote de 18 ans s’est donc très vite acclimaté et il pense que cela l’a aidé à obtenir les résultats qui ont été ceux qu’on connaît à Bahreïn (une pole et une victoire lors de la première course) : "Je me suis senti très à l’aise et ça m’a beaucoup aidé pour pouvoir aller au Paul Ricard et à la première course si confiant, être capable de pousser tout de suite pour des podiums ou des victoires. J’aime à penser que ça s’est avéré être la meilleure option."