Lors des dernières saisons en Formule 1, le poids des pilotes était au centre des débats. L’arrivée du KERS en 2009 et surtout celle des moteurs V6 turbo hybrides en 2014 ont peu à peu fait exploser les chiffres de la balance concernant le poids des voitures.

Pendant cette période, il était monnaie courante que les équipes demandent aux pilotes de perdre quelques kilos, afin de pouvoir mieux équilibrer leurs montures avec des zones de lest. Ou parfois être tout simplement au poids minimum car le poids a des conséquences directes sur le temps au tour.

Ainsi, les pilotes se soumettaient à des régimes drastiques, les plus grands étant aussi le plus souvent les plus pénalisés. Jenson Button, Mark Webber et Jean-Eric Vergne, parmi d’autres, s’indignaient régulièrement sur les régimes stricts qu’ils devaient suivre, et certains, comme Adrian Sutil, faisaient même parfois l’impasse sur leur ration d’eau durant les courses pour que la voiture soit la plus légère possible.

Mais c’était jusqu’à ce que le règlement technique 2017 arrive sur le tapis. L’arrivée des nouvelles voitures, plus agressives et plus difficiles à piloter, ont aussi un poids minimum qui a été revu à la hausse, ce qui a permis aux pilotes de prendre jusqu’à 5 kilos de muscles en plus, ce qui réjouit Kevin Magnussen qui ne compte plus les calories.

"Maintenant, je ne regarde plus tellement mon poids," avoue-t-il.

"Je ne suis pas très fan du fait de prendre du poids, mais je ne m’en soucie pas. Je m’entraîne énormément."

"C’est une bonne chose qu’on ne doive plus faire autant attention. Nous avons pu réadapter complètement notre entraînement."

Malgré tout, rappelons que tous les pilotes ne sont pas forcément concernés et n’ont pas cessé les regrettables comportements extrêmes de ces dernières années. En effet, Lewis Hamilton avait révélé qu’il s’était privé de sa ration d’eau durant le Grand Prix de Barcelone. La Mercedes pesait encore 6 kilos de trop lors de cette course...