Fernando Alonso a plusieurs fois laissé entendre, au cours de l’année 2016, que la saison 2017 pourrait bien être sa dernière en Formule 1.

L’Espagnol souhaite avant tout retrouver du plaisir au volant des Formule 1. Aller vite est une chose, pouvoir attaquer tour après tour est encore plus important selon lui.

"Nous allons bien voir ce qui va se passer cette année," répond-il lorsqu’on lui demande s’il pense aborder sa dernière saison. "Je vais prendre les choses étape par étape. Rien n’est décidé, dans un sens comme dans l’autre."

Alonso sait déjà qu’il ne se battra probablement pas pour des victoires "même si des surprises sont toujours possibles avec un nouveau règlement. Ce que je veux c’est avant tout avoir le sourire au volant de ces nouvelles Formule 1."

Le physio de l’Espagnol, Fabrizio Borra, doute toutefois de voir Alonso quitter la F1 à la fin de l’année.

"Je ne vois pas actuellement en Fernando un pilote qui pense que ça pourrait être sa dernière saison en Formule 1. Il travaille très dur, comme il l’a fait durant ses premières années en F1. Je le vois très calme et motivé."

"Nous préparons toujours le premier test de l’année convaincus que cette saison sera positive. La concentration mentale est la même que s’il se battait pour le titre. Fernando s’entraine 6 heures par jour."

N’est-ce pas un peu trop ? Pas selon Borra.

"Pour les pilotes plus jeunes, c’est une grande différence dans la préparation physique cette année. Mais pas tant que ça pour les vétérans. Fernando suit un plan plus ou moins similaire à celui qu’il avait depuis ses débuts en F1, quand les monoplaces étaient plus rapides."

"Les voitures avec lesquelles il a démarré en F1 étaient plus exigeantes sur un plan physique que celles que nous aurons en 2017, même si les vitesses en virage vont demander bien davantage d’aptitudes aux pilotes que lors des dernières saisons."