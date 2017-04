L’arrivée de Liberty n’a pas fondamentalement chamboulé l’organisation du Grand Prix de Chine 2017, mais ses organisateurs en attendent beaucoup pour l’avenir, notamment pour le renouvellement du contrat du circuit.

Des rencontres ont eu lieu entre Chase Carey et Jiang Lan, le patron du Grand Prix de Chine, lors du dernier week-end. Cependant, selon Jiang Lan, les discussions n’ont pas tellement porté sur le futur du Grand Prix.

« Nous n’avons pas encore parlé des détails. C’était plus au sujet du sport en lui-même, de la manière de mieux le promouvoir en Chine. »

Quoi qu’il en soit, Jiang Lan se dit déjà plus heureux de traiter avec Chase Carey plutôt qu’avec Bernie Ecclestone. Bernie appréciera le compliment…

« La F1 a vu le nombre de ses téléspectateurs chuter à l’échelle mondiale. Mais j’ai trouvé Chase - qui a une expérience dans les médias - plus tolérant et plus ouvert d’esprit. Il est déterminé à donner plus de pouvoir aux organisateurs locaux des courses de F1. Bien sûr, nous devons remercier Bernie pour toutes ses contributions au sport depuis si longtemps. Mais il est évident que le sport et ses promoteurs attendent quelques changements et rénovations, particulièrement pour étendre le marché. »

« Chase pourrait ne pas savoir clairement autant de choses que Bernie sur la F1, mais il est d’accord pour dire que les week-ends de F1 devraient être plus amusants. C’est en ligne avec ce que nous voulons. La F1 est un sport discipliné avec des règles strictes, même pour les organisateurs. Les activités commerciales que nous avons mises en place près de l’entrée du circuit ont été remises en question par le précédent management de la F1, mais le nouveau patron les aime. »

Malgré un vendredi sans roulage, ou presque, en raison de la pluie, la course de dimanche fut un succès pour les organisateurs, avec une affluence en progression. Jiang Lan s’en félicite et est d’autant plus optimiste pour le sport. La F1 ne devrait d’ailleurs pas abandonner le grand marché chinois à court terme…

« Cela montre que les fans sont aussi optimistes après les nouveaux changements dans le sport. Est-ce que nous allons continuer à accueillir la course ? Il y a peu de suspense sur ce sujet ! »