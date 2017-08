Tout comme Nico Hulkenberg, Jolyon Palmer est très heureux des dernières évolutions apportées par Renault F1 lors des week-ends de Silverstone et du Hungaroring, juste avant la pause estivale.

Le Britannique a dû attendre la Hongrie pour pouvoir bénéficier du dernier fond plat, mais il en a tout de suite ressenti les gains en performance.

"Je pense que nous faisons un très bon travail du côté du développement de la voiture. Ce nouveau fond plat est une pièce très importante et il devrait débloquer beaucoup de potentiel sur la voiture pour la suite," indique Palmer.

"Le fond plat est une partie essentielle d’une Formule 1 et, à lui seul, il nous a déjà donné de gros gains. C’est bien de pouvoir en disposer maintenant et c’est très positif pour l’avenir."

"Quand on voit notre développement depuis Silverstone et ce que nous pouvons faire à partir de là, je pense que nous allons pouvoir finir l’année bien mieux que nous l’avons commencée."

Palmer révèle que le fond plat était une préoccupation essentielle de Renault F1.

"Depuis les essais hivernaux, nous savions que nous avions un problème de ce côté et qu’il fallait produire une pièce plus en phase avec le reste du potentiel de la voiture. Il fallait changer un peu d’approche, nous utilisions la même depuis deux ans et je pense que c’est ce qui nous a un peu ralenti."

"Maintenant, la voiture est plus facile et nous pouvons la développer d’une bien meilleure façon. J’espère vraiment que nous allons débloquer un gros potentiel."