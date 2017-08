Sans grande surprise, Sergio Perez va prolonger son contrat avec Force India.

De retour au Mexique pendant ses vacances, le pilote a rencontré ses sponsors et ils l’ont assuré d’un soutien renouvelé pour la saison 2018.

Malgré quelques approches du côté de Renault F1, Perez va rester fidèle à Force India une année de plus. Et il est ravi de son choix.

"Je pense que cette équipe démontre qu’elle peut progresser chaque année. Et Force India suscite de plus en plus d’intérêt de la part des sponsors."

"Cet argent est nécessaire parce que ce n’est pas facile de lutter avec les gros bras."

Quand doit-on s’attendre à une annonce ? Probablement à Spa.

"Quand je serai de retour dans le paddock, j’espère que le nouveau contrat sera là."