Comme son nom de l’indique pas, Lucas Auer, 22 ans, fait partie de la même famille que Gerhard Berger – il s’agit de son neveu.

Cette saison, Lucas Auer joue le titre en DTM, au volant d’une Mercedes – comme un certain Pascal Wehrlein avant lui.

Il n’en fallait pas davantage pour attirer l’attention de Toto Wolff. Le directeur de Mercedes a ainsi récemment assuré que Lucas Auer avait « tout ce dont vous avez besoin » pour faire carrière en F1.

Les choses pourraient bientôt s’accélérer pour le jeune autrichien. Selon Bild, il pourrait faire ses débuts dans une Force India (motorisée par Mercedes) à l’occasion des essais privés réalisés dans la foulée du Grand Prix de Hongrie. Ces essais sont réservés aux jeunes pilotes.

En DTM, Lucas Auer partage de plus le même sponsor que Force India (BWT) et conséquemment la même livrée – un rose du plus bel effet.