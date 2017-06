La Formule 1 pourrait faire quelques économies et progresser en matière de sécurité dans la voie des stands selon Pat Symonds, l’ancien directeur technique de Williams.

Actuellement les patrons d’équipe, les ingénieurs de course et les stratégistes sont postés lors des séances d’essais et des courses sur le muret des stands, entre les garages et la piste.

Afin de mieux suivre ce qui se passe ? Plus vraiment selon le Britannique.

"Aujourd’hui ces centres de contrôle sont plus une attraction pour les fans et les téléspectateurs que pratiques pour les équipes," explique Symonds.

"Une équipe pourrait très bien opérer depuis le garage. On voit d’ailleurs Toto Wolff et Niki Lauda chez Mercedes y rester lors des courses."

"Dans le garage il y a les mêmes données, les mêmes images. Le muret des stands servait dans le passé, quand il fallait vraiment voir ce qui se passait en piste ou lors des arrêts aux stands. Aujourd’hui, tout se passe sur les écrans. Personne ne regarde plus la piste. Tout ce qu’on fait, c’est se retourner pour voir les changements de pneus sur votre voiture ou celles de vos voisins."

"Ce ne serait pas un défi de les interdire. Il y aurait des économies, plus de sécurité. Mais cela fait encore partie du spectacle offert..."