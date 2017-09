Sebastian Vettel a perdu 25 points dans son accident au premier tour du Grand Prix de Singapour, et aurait même pu perdre beaucoup plus. Ferrari s’est inquiété pour le V6 de l’Allemand, qui aurait pu être hors-service après cet accident spectaculaire. Sebastian Vettel aurait donc pu encourir de sévères pénalités sur la grille lors des prochaines courses.

Heureusement, selon la presse allemande, le moteur du pilote Ferrari n’a pas été endommagé et pourra être utilisé pendant les prochains Grands Prix.

Ferrari profitera tout de même du prochain rendez-vous en Malaisie pour introduire une nouvelle spécification pour son V6. L’écurie italienne a encore un dernier moteur en réserve et pourra compter sur cet atout pour faire la différence face à Mercedes.

Enfin, Sebastian Vettel aura un dernier joker dans sa manche : le soutien sans ambages de Kimi Räikkönen.

« Comme pilotes, nous savons exactement ce que Ferrari attend de nous » a concédé le Finlandais. « Bien sûr, j’aiderai Vettel pour le titre mondial, ainsi que je l’attendrais de lui si j’étais dans sa situation. »

Sebastian Vettel aura grandement besoin du soutien de son coéquipier en Malaisie. Sepang devrait en effet davantage convenir à la Mercedes qu’à la Ferrari. Mais Kimi Räikkönen ne part pas battu d’avance.

« Vous supposez que cette course sera difficile pour nous. Pas nous. Nous nous y rendrons, c’est une autre course, un autre week-end, nous serons pleinement prêts au combat et nous ferons de notre mieux. »