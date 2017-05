Ce n’est pas un secret : le moteur Honda ne donne pas satisfaction à McLaren, et cette équipe n’hésite plus à s’en plaindre dans les médias.

En l’espace de trois saisons, des progrès immenses ont été réalisés dans les performances de ces moteurs V6 turbo hybrides.

Le directeur de la compétition de McLaren, Eric Boullier, souligne l’effet négatif de ces évolutions sur la compétition.

"En ce qui concerne les règles techniques, la Formule 1 vit le revers de la médaille de ce changement en ce moment : les écarts entre les équipes sont encore plus grands qu’auparavant. Le moteur est devenu encore plus important cette saison," dit-il à Speedweek, en référence à la liberté donnée aux motoristes de pouvoir développer les moteurs sans système de jetons.

Et si ces moteurs ont beaucoup de côtés appréciables, quand ceux-ci sont au niveau requis, cela devient un désavantage encore plus net dans le cas du moteur Honda.

"Un moteur qui est plus puissant est plus performant, donc plus efficient et il consomme moins. Les moteurs qui sont performants ont tous les avantages, les moteurs les plus faibles ont beaucoup plus d’inconvénients. Notre moteur cumule tous les inconvénients. Nous ne sommes toujours pas rapides et nous continuons ainsi à nous tirer des balles dans le pied."