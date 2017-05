C’est après un très bon résultat et le moral gonflé à bloc que l’équipe Sauber se rend à Monaco, sixième manche du calendrier, pour essayer de rééditer sa très belle performance. Grâce à une stratégie savamment orchestrée par Ruth Buscombe et parfaitement appliquée par Pascal Wehrlein, Sauber a signé une très belle huitième place à Barcelone et espère profiter de l’importance moindre des performances moteur, mais surtout des nouveautés de la C36 pour continuer sur sa lancée dans la principauté.

Sauber prévoit d’ailleurs un nouveau fond plat et de nouvelles écopes de freins pour ce week-end.

« Le Grand Prix de Monaco est l’un des grands moments de la saison » explique Ericsson. « C’est un endroit unique et un circuit différent de tous les autres. Cette piste urbaine est très amusante mais très difficile. La moindre erreur est punie par un accident mais si l’on a confiance en la voiture, on peut tirer le maximum de ses performances et de nos capacités. Après le résultat surprenant de l’équipe à Barcelone, nous arrivons avec un bon état d’esprit à Monte Carlo ».

De son côté, Wehrlein a enfin pu lancer sa saison après avoir pris le train en marche et signé d’entrée de belles performances. Suite à son meilleur résultat en carrière, il arrive à Monaco l’esprit léger.

« Courir à Monaco est toujours spécial, c’est fascinant et difficile en même temps et il y a une tradition et un historique de courses géniales. C’est un vrai défi pour nous car nous devons être précis ».

« Nous devons passer à quelques millimètres des barrières si nous voulons être rapides mais j’aime ce genre de défis. Nous voyageons avec des bons souvenirs en tête après le Grand Prix d’Espagne. Nous devons continuer notre travail de développement pour progresser et je pense que la voiture fera encore un pas en avant à Monaco ».