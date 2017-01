Nouveau directeur exécutif de McLaren, très porté sur l’aspect commercial de la F1, Zak Brown continue de réorganiser une écurie en plein doute après plusieurs années de disette. Alors que le statut d’écurie de pointe de McLaren est mis en question, Zak Brown entend rappeler à tout le monde que son écurie est et restera une écurie pilier de la discipline.

C’est ainsi que McLaren compte bien occuper prochainement un rôle de premier plan dans le Groupe Stratégie, qui rassemble les écuries les plus importantes de la F1, comme l’affirme Zak Brown.

Il veut que McLaren regagne ainsi de l’influence dans le sport, au moment de l’arrivée annoncée de nouveaux propriétaires, Liberty Media. C’est pour cela qu’il entend siéger au Groupe Stratégie.

« J’aimerais voir McLaren, avec cette nouvelle ère de la F1 suite à l’arrivée des nouveaux propriétaires, comme une équipe qui mène la danse et définit, selon moi, ce à quoi ressemble la F1 dans le paddock, ce qui est le cas aujourd’hui – et je remercie grandement Ron Dennis pour sa vision, pour avoir rendu la F1 plus sophistiquée et technologique » a ainsi commenté Zak Brown, ne manquant pas de rendre hommage à son prédécesseur légendaire à Woking.

Au-delà de l’aspect sportif, Zak Brown entend encore mettre à profit l’influence de McLaren pour améliorer l’aspect commercial de la discipline. « J’aimerais voir McLaren non seulement continuer à faire ce qu’elle fait, mais aussi en conservant la même approche envers l’engagement des fans et des sponsors. Donc oui, absolument, je prévois, au nom de McLaren, d’être au Groupe Stratégie, et j’espère vraiment guider l’industrie et l’amener à mettre sur la table des méthodes marketing nouvelles et innovantes. Etant donné que j’ai de l’expérience dans ce domaine, j’ai certainement l’intention de partager mon opinion. »

Reste à voir si les confrères de Zak Brown accepteront de lui donner la marge de manœuvre qu’il espère…