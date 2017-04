Alors que le fils de Michael Schumacher continue son ascension vers la Formule 1, l’ancien coéquipier de l’Allemand, Rubens Barrichello, voit son fils Eduardo débuter lui aussi sa propre carrière en monoplace. Cela se passera au mois de mai.

Des photographies montrent le fils de Barrichello, âgé maintenant de 15 ans, assis dans un cockpit de Formule 4, bien que le journal Auto Bild précise que le pays dans lequel il va débuter n’est pas encore précisé. La rumeur prétend qu’il va concourir dans la série mexicaine.

Il y a beaucoup de fils d’autres pilotes célèbres qui arrivent dans différentes séries et que l’on va revoir peut-être un jour en catégorie reine : Giuliano Alesi et Pietro Fittipaldi ont rejoint le programme de Ferrari, pendant que Sebastian Montoya, Enzo Trulli, Brando Badoer et les trois fils d’Alexander Wurz sont tous en kart.